Subastaron por un monto multimillonario el Complejo Casino de Necochea y ahora tiene nuevo dueño

Tres golpes de martillo bastaron para cerrar una historia que llevaba décadas abierta. Este miércoles, en el salón de actos de la Municipalidad de Necochea, la firma A Toda Vela Mar S.A. adquirió, mediante una subasta en la que fue único oferente, el emblemático Complejo Casino por el valor de la base establecida, de 4.878 millones de pesos .

La escena tuvo algo de trámite administrativo, algo de acontecimiento histórico también. Es que más allá de la venta de la propiedad inmueble frente al mar, lo que terminó de definirse es el destino de un edificio que representó el esplendor turístico de la ciudad balnearia y que durante años, al mismo tiempo, encarnó su deterioro más visible.

El procedimiento se desarrolló poco después de las 11 y estuvo encabezado por la martillera pública Mariana Ortega ante a funcionarios, empresarios, dirigentes y vecinos. Entre ellos se encontraba el empresario balcarceño Oscar Merlo, en representación de A Toda Vela Mar S.A., en alianza de Casinos Victoria.

Al ser el único oferente , sin competidores ni nuevas propuestas, lo único que tuvo que hacer Merlo fue confirmar que mantenía la oferta presentada por la base fijada para el remate.

Ortega leyó los edictos y las formalidades previstas para la subasta pública y descargó tres veces el martillo sobre el atril para declarar concretada la venta.

"Esto servirá para el crecimiento y desarrollo de nuestro distrito y esa nueva Necochea que todos queremos , hoy comenzó a nacer", celebró el intendente Arturo Rojas, y agregó : "Es una oportunidad de inversión privada para potenciar el turismo de la ciudad y generar puestos de trabajo. Muchos vecinos acompañaron esta decisión política que cambiará la historia de nuestra ciudad".

La operación involucra un conjunto de parcelas ubicadas sobre la avenida 2 y las calles 4 y 91, en una de las posiciones más codiciadas del frente costero necochense. Entre los sectores incluidos en la venta figuran la antigua sala de juegos, la ex confitería, los espacios donde funcionaron el bowling y la pista de patinaje, además del estacionamiento ubicado detrás del complejo.

La concreción de la venta llega después de años de intentos fallidos para encontrar una salida al complejo. Concesiones, permisos precarios, licitaciones y proyectos de recuperación quedaron en el camino sin lograr revertir el estado de abandono de una estructura que fue perdiendo funciones y deteriorándose con el paso del tiempo.

La posibilidad de avanzar con la subasta quedó habilitada luego de que la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo de Mar del Plata revocara una medida cautelar que en febrero pasado había suspendido el proceso impulsado por la Municipalidad. A partir de esa resolución judicial, el Ejecutivo local reactivó el expediente y fijó una nueva fecha para la operación.

La historia del Complejo Casino está estrechamente ligada a una de las etapas de mayor crecimiento turístico de Necochea. Inaugurado en febrero de 1973 , fue concebido como una obra de gran escala destinada a consolidar a la ciudad dentro del circuito de los principales destinos de la Costa Atlántica.

Su arquitectura rompía con los modelos tradicionales de la época. El diseño futurista y, especialmente, la singular silueta del Auditórium, le otorgaron una identidad propia que rápidamente lo convirtió en una referencia urbana. Durante años fue mucho más que una sala de juegos: reunió teatro, bowling, piletas, espacios gastronómicos, locales comerciales y propuestas deportivas y culturales que atraían a miles de visitantes.

Con el tiempo, sin embargo, la falta de inversiones sostenidas comenzó a afectar su funcionamiento. Distintos sectores fueron cerrando, otros quedaron fuera de uso y una serie de incendios terminó agravando el deterioro de la estructura. Lo que alguna vez fue símbolo de modernidad y desarrollo turístico pasó a convertirse en una de las imágenes más representativas de la decadencia edilicia del frente costero.

Construido originalmente por Lotería Nacional, el complejo pasó durante la década de 1990 a la órbita de la Provincia de Buenos Aires y posteriormente fue transferido al municipio. Desde entonces, distintas administraciones buscaron alternativas para su recuperación sin lograr concretarlas.

Por eso, más allá del resultado económico de la operación, la jornada de este miércoles tuvo una dimensión simbólica difícil de ignorar. La subasta cerró un capítulo que atravesó varias generaciones de necochenses y abrió otro cuya magnitud todavía es incierta. Lo que ocurra ahora dependerá de las decisiones de los nuevos propietarios y de los proyectos que logren materializarse sobre un predio que ocupa un lugar privilegiado frente al mar.

Fuente: Clarín