Impulsan una ley para proteger a chicos y adolescentes en las plataformas digitales

En medio de las crecientes preocupaciones por los efectos de las redes sociales y las plataformas digitales en niños y adolescentes, un grupo de diputados anunció un proyecto de ley que propone nuevas regulaciones para prevenir fenómenos como las adicciones digitales, la ludopatía online, el grooming y la exposición a contenidos nocivos.

La iniciativa fue presentada durante la jornada "Infancias y Entornos Digitales", realizada en la Universidad Metropolitana para la Educación y el Trabajo (UMET), en la que participaron especialistas de Argentina, Uruguay y España para debatir los desafíos que enfrentan las nuevas generaciones en el ecosistema digital.

El proyecto plantea una serie de regulaciones diferenciadas según las edades de los usuarios y busca aumentar las responsabilidades de las plataformas que operan en el país . Entre otras medidas, prevé mecanismos de información y control para las familias, restricciones a la publicidad de juegos de azar dirigida a menores y la prohibición de herramientas diseñadas para fomentar consumos compulsivos o adictivos.

Uno de los ejes centrales de la propuesta apunta a reforzar la prevención del grooming. Para ello, establece sistemas de verificación de identidad y contempla el uso de herramientas de inteligencia artificial para detectar conductas de riesgo y posibles situaciones de autolesión.

La iniciativa también incorpora obligaciones para las empresas tecnológicas. En caso de aprobarse, las plataformas que operen en la Argentina deberán contar con presencia jurídica, societaria y tributaria en el país y responder patrimonialmente ante eventuales incumplimientos de la normativa.

El debate sobre la protección de niños y adolescentes en Internet viene ganando espacio en distintos países. En los últimos años crecieron las preocupaciones por el impacto de las redes sociales en la salud mental, el aumento de los casos de ludopatía online entre jóvenes y los riesgos vinculados al contacto con desconocidos a través de plataformas digitales.

Durante la jornada participaron representantes de organismos públicos de España y Uruguay, además de especialistas en salud mental y referentes de organizaciones dedicadas a la prevención del grooming y al acompañamiento de familias frente a los riesgos de la vida digital.

La iniciativa fue presentada por el diputado nacional Nicolás Trotta junto con sus pares Roxana Monzón, Pablo Yedlin y Hugo Yasky. Sus impulsores sostienen que el objetivo es avanzar hacia entornos digitales más seguros y saludables para niñas, niños y adolescentes, fortaleciendo las herramientas de prevención y cuidado sin impedir el acceso a la tecnología.

"La tecnología no es neutral. Y cuando hay lucro, también debe haber responsabilidad", afirmó Trotta, quien sostuvo que "el Estado no puede renunciar a regular a empresas que tienen un enorme impacto sobre nuestra sociedad".

El ex ministro de Educación advirtió además sobre la creciente concentración de poder de las grandes compañías tecnológicas y remarcó que "no todo tiene precio" cuando está en juego "el bienestar y el desarrollo saludable de nuestros niños, niñas y adolescentes".

"Vamos a seguir sumando voluntades para que el cuidado de niñas, niños y adolescentes sea una verdadera política de Estado. Seguiremos trabajando hasta que este proyecto se convierta en ley ", concluyó.

Fuente: Clarín