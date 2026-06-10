Subastan el Complejo Casino de Necochea, uno de los íconos de la Costa Atlántica

Una generación completa de necochenses y turistas no conoció el edificio en su esplendor, aquel conjunto arquitectónico vanguardista que se convirtió en un ícono de la Costa Atlántica y llegó a recibir hasta cinco mil personas por día. En cambio, vio cómo el escenario de una época de fulgor fue desmoronándose poco a poco, sometido durante décadas a la erosión del mar y un abandono que lo convirtió en lo que es hoy, una sombra de sí mismo.

Este miércoles, después de años de proyectos frustrados, discusiones políticas y litigios judiciales, el futuro del Complejo Casino de Necochea podría comenzar a resolverse: será subastado . Saldría por el piso impuesto, solo resta que el único oferente ratifique su oferta.

Según pudo conocer Clarín , se trata de la firma A toda Vela Mar S.A., grupo que está integrado por Casinos Victoria y empresarios con firmas en Necochea y Balcarce de los rubros inmobiliario y automotriz, respectivamente. La base de la subasta, valuación a la que se llegó con peritos del Banco de la Provincia de Buenos Aires es de 4.878 millones de pesos .

La decisión llegó luego de que la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo de Mar del Plata revocó la medida cautelar que había suspendido el proceso impulsado por la Municipalidad de Necochea.

A partir de esa resolución, el Ejecutivo reactivó el procedimiento administrativo y fijó una nueva fecha para el remate. La que originalmente iba a celebrarse en febrero, ahora será la semana próxima en el Palacio Municipal en un acto previsto para las 11.

La operación involucra uno de los terrenos más codiciados de la ciudad. Se trata de un conjunto de parcelas ubicadas sobre la avenida 2 y las calles 4 y 91, frente al mar, que ocupan una posición estratégica dentro del frente costero.

Fue inaugurado en febrero de 1973 y concebido como una obra de gran escala destinada a consolidar a la ciudad dentro del circuito turístico de la Costa Atlántica. Durante buena parte del siglo pasado fue sinónimo de entretenimiento, modernidad y desarrollo del turismo.

Su diseño rompía con la arquitectura tradicional, proponía una estética asociada al futurismo de la época. La pieza más reconocible es el auditorio, una estructura de forma ovalada suspendida sobre el conjunto. Fue llamado "el platillo volador" y con el tiempo se convirtió en una de las postales más reconocibles de Necochea.

En aquellos años, el complejo reunía una amplia variedad de propuestas recreativas. Además de las salas de juego, contaba con teatro, bowling, piletas, locales comerciales, espacios gastronómicos y áreas destinadas a actividades deportivas y culturales.

Pero la falta de inversiones sostenidas comenzaron a afectar el funcionamiento del complejo, distintos sectores fueron cerrando o perdiendo actividad. Y luego, ya en desuso, una serie de incendios dañaron partes fundamentales de la estructura . Algunos sectores nunca volvieron a recuperarse completamente.

Lo construyó Lotería Nacional, en los años '90 pasó a manos de la Provincia de Buenos Aires, durante la gestión de Eduardo Duhalde, que hizo como un pasamanos: casi de manera automática lo cedió a la Municipalidad local, y entonces ya no estaba en su mejor estado.

"A partir de ahí los diferentes gobiernos municipales buscaron distintas soluciones, concesiones, permisos precarios, licitaciones, procesos licitatorios que quedaron truncos antes de concretarse. Es la primera vez que hay un proceso de subasta", explica a Clarín el intendente, Aturo Rojas.

"Es un hecho histórico poder resolver el Complejo Casino, viene de la mano de la inversión privada y esto permitirá tener una mejor oferta turística , impulsar la generación de puestos de trabajo y mejorará la imagen de lo que fue la postal de la ciudad y hoy es postal de la decadencia", sostuvo Rojas.

Hoy, al tiempo que exhibe las marcas de ese largo proceso de degradación, el edificio conserva su presencia imponente.

El procedimiento autorizado por el Concejo Deliberante contempla la venta de las parcelas bajo condiciones específicas y con pautas urbanísticas que deberán respetarse en cualquier proyecto futuro. De momento, el primer paso será dado el miércoles, cuando el único oferente alce la mano y ratifique su interés. "Será un antes y un después para Necochea", augura el intendente.

Fuente: Clarín