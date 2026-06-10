Colgaron un pasacalles con amenazas en una escuela de Mar del Plata y los docentes advirtieron en una carta: “La humillación se convierte en entretenimiento”

La aparición de un pasacalles con amenazas frente al Instituto Albert Einstein (IAE) de la ciudad de Mar del Plata puso en alerta a la comunidad educativa y generó una contundente reacción del cuerpo docente , que difundió una carta abierta para advertir sobre situaciones de violencia, discriminación y mensajes intimidatorios dentro de la comunidad educativa.

"Nos preocupa el momento en que la crueldad deja de escandalizar y sí, se transforma en una pedagogía que enseña la desensibilización. Nos preocupa el momento en que la humillación se convierte en entretenimiento. Nos preocupa el momento en que la discriminación se disfraza de opinión ", plantearon los docentes en la carta que publicaron en la cuenta de Instagram de la institución educativa.

El mensaje del pasacalle, dirigido a dos integrantes del equipo directivo, decía: "Pablo y Ana, cuando se abusa de la autoridad se pierde. Quisieron meter mano y yo metí el brazo. Atte: El Intocable ". La situación se agravó cuando la imagen fue replicada en una cuenta de Instagram que estaría vinculada a alumnos que egresarán en 2026, donde se agregó la frase: "Hablamos con los dueños del circo, no con los monos" .

Ante este escenario, los profesores del establecimiento educativo destacaron: "Nos preocupa el momento en que la discriminación se disfraza de opinión. Nos preocupa el momento en que la violencia empieza a aparecer como una respuesta posible a todo aquello que no nos gusta o nos incomoda. Nos preocupa el individualismo extremo . Nos preocupa, en definitiva, que estos sean los nuevos valores de una multitud que cree que puede vivir sola, más allá de la existencia de otros".

"Hoy decidimos frenar y actuar con este pequeño gesto simbólico en el inicio de este día. No podemos ni queremos hacer como si nada estuviera sucediendo en la escuela porque sí, efectivamente, están sucediendo hechos que nos conmueven, nos generan la necesidad de reunirnos a pensar y a compartir entre nosotros lo que nos atraviesa como educadores que conviven con ustedes muchas horas por día", expresaron en otro pasaje de la misiva.

En el mensaje, los docentes precisaron: "A nivel social, en los últimos meses se volvió habitual leer titulares que hace apenas unos años hubieran parecido imposibles. Armas encontradas en mochilas escolares . Amenazas de masacres difundidas por redes sociales. Listas de alumnos señalados como objetivos. Escuelas obligadas a suspender las clases por miedo ".

Y continuaron: "Un profesor hospitalizado tras ser golpeado por estudiantes que están a punto de egresar. Una alumna con discapacidad golpeada en el suelo por otra compañera. Un alumno de trece años asesinado por otro estudiante. Comunidades enteras atravesadas por el temor, la incertidumbre y la sensación de que algo se está quebrando o ya se quebró".

En otro pasaje de la carta, los docentes aclararon que si bien en el Instituto Albert Einstein "estos hechos no han tenido lugar, sí están sucediendo otros que resultan totalmente inaceptables por su gravedad, por su naturalización".

"Burlas y menosprecio entre compañeros, miradas y voces que juzgan lo distinto, indiferencia ante el dolor del otro, expresión de mensajes de odio con total naturalidad, cantos insultantes y mensajes intimidatorios en la puerta de la escuela con agresiones y provocaciones explícitas a miembros del cuerpo docente y directivo", puntualizaron acerca de las conductas que consideran inaceptables en la institución.

Según publicó el diario La Capital de Mar del Plata , las autoridades atribuyen la colocación del pasacalles a u n alumno del nivel secundario cuya matrícula no había sido renovada por cuestiones disciplinarias . Sin embargo, el estudiante logró ser reincorporado tras presentar un recurso ante la Justicia Civil .

Al concluir la carta abierta, los docentes hicieron un llamado a toda la comunidad educativa a respaldar el rol de la escuela y a comprometerse con la formación de los estudiantes. "Una comunidad que deja sola a su escuela termina, tarde o temprano, dejándose sola a sí misma. Nadie se salva solo. La escuela tampoco", sentenciaron.

Fuente: Clarín