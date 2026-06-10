Insólito choque en Neuquén: un conductor se bajó de su auto sin poner el freno de mano para pelear con un motociclista y embistió al coche de atrás

Un hombre provocó un insólito choque en Neuquén al bajarse del auto para pelear con un motociclista sin poner el freno de mano. Ocurrió en el centro de la capital provincial, y toda la secuencia fue grabada y relatada por otro automovilista que esperaba avanzar sobre esa calle.

"Uy, uy, el auto, el auto, no no", llegó a decir el hombre que filmaba la discusión desde la fila de autos que esperaba avanzar. La camioneta Audi que manejaba uno de los protagonistas de la pelea circuló hacia atrás apenas el conductor bajó y terminó impactando a un auto blanco que estaba detenido porque le bloqueaban el paso.

La disputa, con agresiones verbales y acusaciones cruzadas, ocurrió en la esquina de las calles Sarmiento y Manuel Laínez .

El choque se produjo tras la segunda vez que el conductor de la camioneta se bajó del vehículo. En la primera ocasión había habido insultos por una supuesta maniobra que estuvo cerca de provocar un accidente. El conductor de la camioneta se subió como para irse pero en ese momento el motociclista, que instantes antes había dejado el casco en el piso como mostrándose dispuesto a pelear, le pegó una trompada a la puerta.

Fue en ese momento que el conductor frenó de golpe y se bajó raudamente para volver a discutir pero sin poner el freno de mano y provocando el insólito accidente.

La pelea siguió pese a los reclamos y las bocinas de la larga fila de autos. El motociclista arrancó y el conductor de la camioneta lo siguió, con maniobras temerarias intentando cruzarle el vehículo. El auto blanco que fue chocado se quedó detenido en el lugar y el conductor sin los datos para que se hagan cargo del arreglo.

Fuente: Clarín