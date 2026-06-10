El viaje de la familia a Paraguay y un final trágico: quiénes eran las víctimas del choque en la ruta 12

La familia estaba regresando de Paraguay , de ver a un pariente que está muy enfermo. Recién habían cruzado el puente Zárate-Brazo Largo . La tarde era lluviosa y los que conocen la zona saben que hay que conducir con extrema precaución en este tramo, que es de doble mano pero el cantero central es de apenas un metro de ancho y en el que solo hay pasto, por lo que una mala maniobra puede causar una tragedia.

Esto es lo que terminó ocurriendo este lunes, alrededor de las 13.30, en el kilómetro 98 de la carretera, a la altura de la isla Talavera , en el partido de Campana : la conductora de una Nissan X-Trail perdió el control y la camioneta derrapó para enseguida cruzarse al carril contrario, donde impactó de frente contra un Renault Sandero.

Este vehículo quedó destruido y montado a un guardarrail. Murieron cuatro de sus cinco ocupantes.

Según pudo saber Clarín , se trata de Marcelino y César Sánchez Pereira, de 42 y 33 años , respectivamente. También, su mamá, Rosalía Pereira Cáceres (67) , y el hijo del menor de los hermanos, Nicolás, de 3 años .

En la Sandero solo sobrevivió la mamá del chiquito, Mari Carmen Torres (30) , quien fue internada en el Hospital Virgen del Carmen de Zárate, donde permanecía en terapia intensiva pero estable.

"Está luchando por su vida", le dijo un familiar a Clarín .

Mari es de Areguá, la capital del departamento Central, a 22 kilómetros de Asunción. Radicada en Lanús, fue voluntaria en la filial de la Cruz Roja Argentina en ese distrito del sur del Gran Buenos Aires.

Las víctimas habían viajado a Paraguay -donde nacieron- para visitar el fin de semana al papá de los Sánchez Pereira (ex esposo de Pereira Cáceres y abuelo del nene), quien padece graves problemas de salud. Fue una despedida.

Marcelino era de Ciudad Evita (La Matanza) . Tenía dos hijas adolescentes. César y su familia, junto a su mamá, vivían en el partido de Lanús. Los hermanos trabajaban en el rubro de la construcción.

Eran inmigrantes paraguayos de la zona de Natalio, en el departamento de Itapúa, al sur del país y en el límite con la provincia de Misiones. Desde la Ciudad de Buenos Aires, hay que recorrer poco más de 1.100 kilómetros.

Este martes, a las 17.30, hubo una misa por las víctimas en la capilla Virgen del Milagro de Caacupé, en avenida Crovara y Cátulo García, en Ciudad Evita, un lugar de fe para los numerosos inmigrantes paraguayos que viven en la Argentina.

Sus familiares lanzaron colectas en las redes sociales para afrontar los gastos de los sepelios.

El nene de 3 años, Nicolás Sánchez Torres, asistía al nivel inicial del Instituto Proyección XXI, de Bernal (Quilmes), donde decretaron duelo y suspendieron las clases este miércoles 10 de junio.

Una publicación compartida de Inicial•Primario•Secundario (@institutoproyeccionxxi)

" En este momento de tanto pesar, abrazamos fuertemente a la familia, a sus compañeros y docentes, acompañándolos en el dolor. Su recuerdo, y su sonrisa quedará por siempre en las aulas de nuestra escuela y en el corazón de todos los que tuvimos el privilegio de compartir con él ", señalaron.

En el lugar del choque, donde también quedó involucrada otra camioneta negra que recibió un golpe en su parte trasera izquierda, trabajaron bomberos voluntarios de Campana y agentes de seguridad vial y de la Gendarmería Nacional, que quedó a cargo de las actuaciones.

Esta autovía es concesionada por Autovías del Mercosur S.A.U. (Aumesa), que el día del incidente, en un comunicado solicitó "a los usuarios circular con extrema precaución, respetar las indicaciones del personal operativo y prever posibles demoras ".

El tránsito estuvo interrumpido totalmente algunas horas hasta que fueron retirados los cuerpos y limpiaron el asfalto.

En la Nissan X-Trail, que causó el desastre, iban dos personas que también fueron hospitalizadas.

El caso es investigado por la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio (UFIJ) N° 3 de Campana.

Editor jefe de la sección Policiales

Fuente: Clarín