El fiscal que investiga a Manuel Adorni ya prepara el requerimiento para que el jefe de Gabinete justifique sus bienes

Más de dos meses transcurrieron desde que Manuel Adorni y su esposa, Bettina Angeletti, quedaron bajo investigación por presunto enriquecimiento ilícito. El fiscal federal, Gerardo Pollicita, que tiene a cargo el expediente, está a punto de firmar el requerimiento de justificación, una instancia previa a un llamado a indagatoria, en la que el jefe de Gabinete deberá justificar todos los números que no cierran. En la investigación judicial ya hay detectados gastos que no fueron declarados, valores y compras que superan los ingresos y viajes difíciles de justificar.

La instancia de justificación le permite al imputado explicar los números que para la justicia no son congruentes. La finalidad es brindar la instancia de demostración de su inocencia.

Sí esa explicación no resulta suficiente para el fiscal, es allí donde formula ante el juez -en este expediente es Ariel Lijo, el pedido de indagatoria donde se explica con detalle el delito atribuido y las pruebas que sustentan el mismo.

¿De qué consta en requerimiento de justificación? En líneas generales, da un detalle de la causa: la denuncia inicial, los hechos bajo investigación y lo que las principales medidas de prueba fueron arrojando a lo largo de estos meses.

En la causa es parte también de ese pedido de explicación el patrimonio de su esposa, Bettina Angeletti.

En el deben dar cuenta del flujo de ingresos y egresos: cuentas, tarjetas, billeteras virtuales, algo que se analizó también de la pareja del funcionario.

Según pudo saber Clarín de fuentes judiciales, en el requerimiento el fiscal les mostrará el detalle registral de los bienes y de las operaciones documentadas, como así también de la reconstrucción de gastos del grupo familiar para que puedan dar una explicación. En el caso que no cierren pueden ser llamados a indagatoria.

¿Cuánto dinero movió en efectivo Manuel Adorni? El número que se acumula en el expediente penal supera los 349.000 dólares. No es la única cifra bajo investigación: el jefe de Gabinete tiene deudas por 335.000 dólares. La pregunta que subyace en la causa es si puede justificar la tenencia de divisas y su posterior aplicación a inmuebles, viajes al exterior, hotelería y refacción de una de sus viviendas.

Hasta el momento, tras meses de pesquisa en curso, el fiscal Gerardo Pollicita no cuenta con la documentación respaldatoria. El funcionario dice que todo está declarado y justificado.

La fiscalía hace cuentas. Suma gastos, viajes, dinero aplicado a la compra de inmuebles, y en las últimas tres semanas esos cálculos se modificaron. La trazabilidad en este caso es central.

En el marco del expediente se busca determinar si los gastos realizados por Manuel Adorni se condicen con sus ingresos como funcionario público y con lo declarado ante la Oficina Anticorrupción (OA) en concepto de su patrimonio.

Para determinar cualquier posible inconsistencia entre sus ingresos y egresos, el fiscal Pollicita dio intervención a la Dirección General de Asesoramiento Económico y Financiero en las Investigaciones (DAFI) -dependiente de la Procuración General de la Nación-. Está instancia es necesaria para resolver si se firmará un requerimiento de justificación.

Mientras ese informe se confecciona, el representante del Ministerio Público tiene en cuenta todos los números que despiertan sospechas en el marco de la investigación.

“Hay números que no cierran”, es una expresión reiterada en Comodoro Py a la hora de exponer todas las cifras que componen el patrimonio de Adorni y los movimientos de fondos realizados en el último año y medio.

Hay que recordar que la declaración jurada correspondiente al período fiscal que concluyó el 31 de diciembre de 2024, Manuel Adorni declaró un patrimonio final de 107.894.833 pesos, contra los 61.018.251 iniciales.

En dicha presentación, Adorni declaró únicamente dos inmuebles: (a) el 50% de un departamento en Capital Federal (calle Asamblea), incorporado al patrimonio en febrero de 2014, con una superficie de 115 m², y (b) un departamento al 100% en La Plata, recibido por donación, incorporado en junio de 2016, con una superficie de 105 m².

“No se consigna ningún otro inmueble, lote, terreno o construcción en la jurisdicción de Exaltación de la Cruz, ni en el Country Indio Cuá, ni en ningún otro country o barrio cerrado”, se consignó en la casa.

La declaración 2024, también registra efectivo en el país por $2.455.000 y USD 42.500, una cuenta de ahorro en Estados Unidos por USD 6.220,23, créditos a favor ante ARCA por más de $2.000.000, dos automotores (un Renault Captur 2019 y un Jeep Compass adquirido en 2024).

Se estudia igual, un nivel significativo de endeudamiento: obligaciones con particulares —su madre Silvia Pais y la jubilada Norma Zuccolo (de 95 años)— que convertidas a pesos superaban los $20.000.000 y $23.000.000 respectivamente, más dos créditos hipotecarios que en conjunto superaban los $40.000.000”.

Redactora de la sección Política, especializada en noticias judiciales.

Fuente: Clarín