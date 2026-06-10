Casación rechazó la propuesta de Carlos Mahiques para sancionar a los jueces que le den información a los periodistas

La Cámara Federal de Casación Penal no sancionará a los magistrados que tengan diálogo y sean fuentes de periodistas, como propuso el integrante de ese tribunal Carlos Mahiques en una nota que presentó la semana pasada.

Fuentes judiciales informaron a Clarín que el tema se trató en una reunión que se realizó este martes en Casación. Allí estuvo presente Mahiques que sostuvo que su objetivo era discutir cómo mejorar la comunicación entre el tribunal y el periodismo.

A través de un comunicado, Casación informó que Mahiques sostuvo que su intención no era “cuestionar la legitimidad de la actividad periodística o poner en discusión la libertad de expresión”.

"El Tribunal tomó razón de lo expuesto y se decidió continuar el debate en aras a una mejor y más objetiva comunicación de las decisiones jurisdiccionales", informó Casación.

En la reunión estuvieron presentes el presidente de Casación, Diego Barroetaveña , y los titulares de cada una de las salas del tribunal, Javier Carbajo, Angela Ledesma, Gustavo Hornos, Mariano Borinsky y Mahiques.

Mahiques, padre del ministro de Justicia de la Nación, Juan Bautista Mahiques , y quien recibió el acuerdo del Senado para continuar cinco años más en el cargo al llegar a la edad de 75, presentó la semana pasada una nota en la que propuso sancionar a los jueces que le den información a periodistas.

"No sería ocioso que entonces que este Tribunal -dado su emplazamiento sistémico e importancia como intérprete de las normas- debatiera sobre tales asuntos y se expidiera eventualmente acerca de la amenaza entrañada en un fenómeno tan distorsivo como peligroso para la institucionalidad", sostuvo Mahiques en su presentación que generó críticas internas en el Poder Judicial.

El juez señaló que Casación “la instalación de una vocería u organismo de prensa que sistematice desde el mismo tribunal, la difusión en tiempo y forma de todo ese material para que la ciudadanía pueda conocerlo oportunamente, de fuente rigurosa, confiable y oficial".

Pero también apuntó a un reglamento: "Debería igualmente considerarse la incorporación de a los reglamentos de ciertas normas deontológicas acerca de las relaciones personales entre jueces y periodistas y sancionar éticamente como una falta grave el intercambio de información o de "favores" que luego son utilizados por el periodismo como "fuentes judiciales" no revelables que raramente se ajustan a la realidad".

Mahiques padre, quien saltó a la fama cuando se supo que había celebrado su cumpleaños en la mansión de Pilar atribuida a Pablo Toviggino -número 2 de la AFA-, algo que el juez negó que haya ocurrido.

Fuente: Clarín