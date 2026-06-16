Sorpresa: una nueva encuesta midió cómo saldría un balotaje entre Milei y Patricia Bullrich

La dinámica de la interna en el Gobierno nacional y un escenario electoral plagado de incertidumbres de cara a 2027 llevó a una conocida consultora a medir un duelo impensado . En su última encuesta , evaluó cómo saldría un balotaje presidencial entre Javier Milei y Patricia Bullrich . ¡¿Cómo?!

El trabajo lo hizo RDT Consultores , una firma con origen en Mendoza y pionera en relevamientos a través de redes sociales. En el ámbito local, fue también una de las que mejor anticipó el fenómeno libertario.

Su sondeo más reciente, de alcance nacional, incluyó 1.665 casos , entrevistados entre el 25 y el 31 de mayo. Los resultados se presentaron con +/- 3% de error muestral.

"Se nos ocurrió medirlos por la tensión que se generó entre ellos ", respondió Martha Reale , de RDT , a Clarín respecto a este duelo entre Milei y Bullrich. Y aseguró que la encuesta no fue para ningún cliente en particular: "Son los estudios que hacemos para consumo propio".

El resultado dejó al Presidente 14 puntos arriba de la actual senadora, aunque el porcentaje mayor se lo llevó el voto en blanco.

Antes de meterse en los números de eventuales balotajes, RDT midió cómo podría salir una primera vuelta presidencial . Con una paleta de candidatos que podría ser para una PASO, porque incluyó cuatro variantes del PJ . También dos del oficialismo, aunque una fue Victoria Villarruel , y a la vice ya se la considera afuera de La Libertad Avanza , más allá del cargo formal que ocupa.

El resultado de esta parte de la encuesta dejó buenas sensaciones para Milei, que quedó primero, con clara ventaja sobre Axel Kicillof, su más inmediato perseguidor: 28,8% vs. 16,6%.

Al Presidente lo benefició en parte la dispersión opositora. Las otras tres opciones peronistas juntaron 7,4 puntos: 5,6% Sergio Massa , 1,3% Juan Grabois y 0,5% Sergio Uñac . El tercer lugar, sin embargo, se lo llevó una incógnita. Con 12,5%, el podio lo completó la variante "Un candidato de un espacio nuevo y diferente" . ¿Habrá espacio para algo/alguien así?

Completaron: 6,6% Myriam Bregman , 4,8% Victoria Villarruel , 12,8% "Blanco / Ninguno" y 10,5% "No sabe" .

Luego, el estudio se metió en los mano a mano para 2027. Y además de experimentar con un duelo contra Bullrich, RDT también evaluó al Presidente en un versus más previsible: contra el gobernador Kicillof. En ambos prevaleció el libertario.

En el mano a mano con Kicillof, de todos modos, la brecha que consiguió Milei estuvo dentro del margen de error: apenas 1,2 punto, por un 36% a 34,8%. Completaron 18,3% de "Blanco / Nulo" y 10,9% de "No sabe".

Otro alerta para el Presidente: en abril, le llevaba 4,4 puntos al gobernador (38,2% a 33,8%).

Luego viene el sorpresivo duelo contra Bullrich. Y allí, en un punto, perdieron los dos. Porque el porcentaje más alto lo tuvo el voto en blanco , con 43,9%. Esto que ratifica el alto rechazo que tienen las alternativas libertarias en un sector de la población.

Milei, como se anticipó, le sacó 14 puntos a la senadora (28,4% a 14,4%); y completó 13,3% de "No sabe".

Con estos números, y mientras se especula con una eventual postulación presidencial de Bullrich por fuera del oficialismo, el informe concluyó:

"La encuesta es categórica: no parece haber margen para dos ofertas pro mercado competitivas al mismo tiempo. Cuando Milei y Bullrich compiten dentro del mismo cuadrante, Milei retiene dos de cada tres votos de ese universo y Bullrich queda como una opción relevante, pero subordinada electoralmente".

Editor jefe de la sección Política

Fuente: Clarín