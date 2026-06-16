Adorni-gate: el oficialismo ahora duda de sesionar en el Senado para evitar un mayor desgaste

Cada vez con menos aliados dispuestos a respaldar a Manuel Adorni , el oficialismo duda en sostener la sesión prevista en el Senado para este jueves, ante el riesgo de que el debate al torno al presunto enriquecimiento ilícito y las extravagantes argumentaciones del jefe de Gabinete tome una dinámica que potencie el desgaste del Gobierno. Ante ese panorama, en la previa a la reunión de labor parlamentaria de este miércoles, en La Libertad Avanza analizan si será conveniente abrir el recinto.

Victoria Villarruel, titular del Senado, citó a los jefes de bloque para el miércoles por la tarde con el propósito de convocar una sesión para el día siguiente, con un temario a medida del oficialismo : el proyecto de inviolabilidad de la propiedad privada , pliegos de jueces y tratados. La presentación de la declaración jurada de Adorni y sus intentos de explicar su crecimiento patrimonial en una entrevista en LN+ incrementaron las críticas de los opositores duros y la distancia de los aliados. El PRO reclamó su renuncia, al instar a Javier Milei a que dejara de defenderlo.

El peronismo reaccionó con un proyecto para interpelar a Adorni en un plazo de siete días con una moción de censura , el mecanismo establecido en la Constitución para removerlo del cargo. Para destituirlo se requiere mayoría especial en ambas Cámaras, en el caso del Senado 37 votos. A su vez, como no tiene dictamen de la Comisión de Asuntos Constitucionales, el oficialismo exigirá los dos tercios como condición para tratarlo sobre tablas.

En el bloque presidido por José Mayans exploran la posibilidad de avanzar con mayoría especial (37) y no dos tercios (48, en caso de estar presentes los 72 senadores) con el argumento de que no se trata de una ley sino de un proyecto de resolución para una moción de censura contra el jefe de Gabinete. “ Necesita dictamen, por algo tiene giro a Asuntos Constitucionales ”, replicaron desde el oficialismo.

Más allá de la puja reglamentaria, el peronismo promoverá la discusión e insistirá con las inconsistencias en el patrimonio, los gastos y los viajes de Adorni en relación con sus ingresos para profundizar el costo político a Milei y exponer a los aliados. “ No importa si hacen falta 37 o 48 votos. Nosotros somos 25. Que nos nieguen el tratamiento. Lo que queremos es saber quiénes son los que salvan a Adorni” , explicó una espada parlamentaria de Unión por la Patria. “¿Qué va a ser (Luis) Juez, que se la da de campeón de la moral?” , puso al cordobés como ejemplo otro senador.

Legisladores del peronismo que trabajan para sumar votos estimaron que por el momento rondarían los 30 . El PRO, el radicalismo y espacios provinciales se despegaron del jefe de Gabinete, aunque eso no implica que se plieguen a la estrategia de la oposición dura. Aun así en el oficialismo encendieron las alarmas ante la nueva saga del escándalo por la percepción de que, tarde o temprano, se hará insostenible la situación del funcionario que alegó no haber declarado 513 mil dólares que supuestamente tenía antes de asumir como vocero en 2023.

“Si el Presidente no lo saca o él no se va y siguen pasando las semanas, en algún momento van a tener los votos para bajarlo” , descontó una fuente del oficialismo, que remitió al caso de Edgardo Kueider , expulsado de la Cámara luego de ser detenido en Paraguay al intentar entrar a ese país con 212 mil dólares no declarados. Con el senador entrerriano ocurrió un efecto dominó que generó que libertarios, macristas y radicales avalaran su destitución.

“El jefe de Gabinete tendría que haber venido en mayo. Pedimos que se fijara día y hora. No apareció. Tampoco en junio. Todos los meses se recauda y se gasta. Es el responsable de toda la administración nacional. En la sesión en la que esté presente se puede pedir la remoción ”, aseguró Mayans.

Adorni tiene previsto dar su informe de gestión en el Senado el 2 de julio. Antes el oficialismo tendrá que definir si empuja la sesión para intentar imponer su propia agenda, con el costo de abrir la caja de Pandora en torno al jefe de Gabinete. “En este momento no lo sabemos. Cada vez son menos los que lo bancan ”, admitieron en el bloque de La Libertad Avanza.

Redactor de la sección Política

Fuente: Clarín