Sin gestos de dolor y con una frase que llevó tranquilidad: cómo sigue la recuperación de Dibu Martínez

KANSAS CITY (Enviado especial).- La cuenta regresiva para el debut frente a Argelia entró en sus horas decisivas y, en ese contexto, cada entrenamiento cobra una importancia especial. Mucho más para Emiliano Martínez , que sigue recuperándose de la fractura en el dedo anular de la mano derecha. Este sábado, a tres días del estreno en el Mundial , el arquero volvió a dejar señales alentadoras en una práctica que sirvió para llegar con buenas sensaciones al ensayo de fútbol del domingo, donde Lionel Scaloni comenzará a definir el equipo titular.

La selección cambió su rutina habitual y se entrenó por la mañana. La decisión tuvo dos motivos: evitar las tormentas anunciadas para la tarde y llegar con menos desgaste al entrenamiento del domingo. Y, una vez más, antes de que aparecieran Lionel Messi y el resto del plantel, todas las miradas fueron para Dibu .

Como ya ocurrió en los últimos días, el arquero fue el primero en salir a una de las canchas del Compass Minerals National Performance Center. Estuvo acompañado por el sparring Máximo Leguizamón, el entrenador de arqueros Martín Tocalli y algunos integrantes del cuerpo médico que siguen de cerca su evolución. La idea fue volver a aumentar las cargas y ver cómo respondía la mano derecha.

La rutina tuvo varias etapas. Primero hizo ejercicios físicos y de coordinación , sin pelota. Después llegaron los trabajos de reacción con pelotas de tenis . Y, por último, los remates con pelotas oficiales del Mundial , una tarea de alta exigencia que lo obligó a tirarse y utilizar las dos manos con normalidad.

La principal diferencia con los entrenamientos anteriores estuvo en los gestos . Esta vez no se le notaron muestras de dolor ni señales de molestia. Al contrario: respondió bien a un trabajo más intenso y dejó una imagen que alimenta el optimismo de cara al debut.

Hubo, además, un detalle que no pasó inadvertido. En las prácticas anteriores, el momento de ponerse o sacarse el guante, solía mostrar alguna molestia . Esta vez eligió no quitárselo delante de las cámaras. Sin embargo, cuando terminó el entrenamiento y caminó rumbo al vestuario, saludó a varios colaboradores estrechando con fuerza la mano derecha .

Antes de irse, y a pocos metros de los más de cien periodistas que siguieron la práctica, también soltó una frase que transmitió tranquilidad. Cuando le preguntaron cómo estaba, respondió con una sonrisa: “ Estamos bien, tengo al mejor fisio ”, en referencia a Pablo Capuchetti , uno de los integrantes del cuerpo médico.

"ESTOY BIEN, TENGO AL MEJOR FISIO ACÁ" Dibu Martínez llevando tranquilidad después de su entrenamiento y elogiando al fisioterapeuta Pablo Capuchetti. pic.twitter.com/e5ittQSBWR

El entrenamiento del domingo aparece ahora como la última prueba importante antes del partido frente a Argelia, que se jugará este martes, desde las 22 (hora argentina), en el Arrowhead Stadium de Kansas City. En ese escenario, la evolución de Dibu Martínez es una de las noticias que más optimismo genera en el cuerpo técnico .

En caso de que el marplatense no llegue en condiciones de jugar, Scaloni deberá optar entre los otros dos arqueros del plantel: Gerónimo Rulli , que ya ocupó ese rol como suplente de Dibu en Qatar 2022, o Juan Musso , que volvió a la selección en la recta final rumbo al Mundial gracias a sus buenas actuaciones en Atlético de Madrid, aunque hoy parece correr un paso por detrás del guardameta de Olympique de Marsella. Sin embargo, Martínez no quiere dar ninguna ventaja y, mientras sigue sumando señales positivas, hace todo lo posible para llegar al primer compromiso.

El resto del equipo, en principio, parece estar bastante claro, aunque todavía quedan algunos lugares por definir. En el fondo, es casi un hecho que Cristian Romero dirá presente luego de recuperarse del esguince en la rodilla derecha que había puesto en duda su participación en el Mundial. Con esa confirmación, resta saber quién ocupará el puesto de segundo marcador central: las opciones son Nicolás Otamendi y Lisandro Martínez .

Marcos Senesi, quien ingresó a la lista en reemplazo de Leonardo Balerdi, desafectado por un desgarro, se sumó este sábado a los entrenamientos. En el lateral izquierdo, sin Nicolás Tagliafico, que arrastra una distensión en el sóleo derecho y sigue trabajando apartado, el principal candidato es Facundo Medina .

En el medio, todo dependerá del esquema que utilice el entrenador. Nombres como Rodrigo De Paul, Enzo Fernández y Alexis Mac Allister son números puestos, pero resta saber si Scaloni se inclina por sumar un volante más para reforzar la mitad de la cancha -en ese caso, el que hoy corre con ventaja es Exequiel Palacios- o si mantiene el esquema con tres delanteros. Allí, Lionel Messi tiene su lugar asegurado ; Julián Álvarez, pese a la falta de rodaje, aparece con chances de ser el centrodelantero, por encima de Lautaro Martínez, mientras que Thiago Almada se perfila para ocupar el sector izquierdo del ataque .

Estando bien, la titularidad de Emiliano Martínez no corre peligro . Sin embargo, el cuerpo técnico quiere verlo en acción en una práctica formal de fútbol, con más roce y situaciones propias de un partido: saltos, vuelos y reacciones que lo obliguen a exigirse al máximo, sin tiempo para pensar en la lesión.

Las señales siguen siendo auspiciosas, pero ahora se acerca la prueba más importante.

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Fuente: La Nación