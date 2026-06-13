Mañana de hockey y familia ensamblada: La China Suárez, Mauro Icardi y Nicolás Cabré, juntos por Rufina

En las últimas horas, una secuencia sorpresiva inundó las redes sociales. María Eugenia ‘La China’ Suárez, Mauro Icardi y Nicolás Cabré coincidieron este sábado en un club de hockey para alentar a Rufina Cabré en su partido . Aunque los adultos se distribuyeron en sectores diferentes de las gradas, la jornada transcurrió con total naturalidad, lo que revalidó la excelente relación de copaternidad y el buen vínculo que los actores mantienen por la crianza de su hija.

Las imágenes difundidas por la periodista Paula Varela en Instagram dejaron registro de la trastienda del partido. En las fotos se pudo ver a la ex Casi Ángeles en el centro de la tribuna, abrigada y con anteojos oscuros; junto a ella, Mauro Icardi y las dos hijas que el futbolista tiene con Wanda Nara . Las nenas, vestidas con camperas verde oscuro y azul, compartieron mates y abrazos con la novia de su padre. En otra de las capturas, el actor —con campera negra y gorra blanca— apareció cruzando las gradas mojadas junto a su pareja, Rocío Pardo .

“¡Abrazo familiar!” y “¡Esta mañana todos apoyando a Rufi!” , fueron algunas de las frases con las que la panelista acompañó el material que expuso una convivencia sutil, pero efectiva: cada grupo mantuvo su espacio propio, pero todos por un mismo objetivo: apoyar a la menor .

Este encuentro en el club de hockey se da tras semanas de intensos movimientos familiares y legales. Por un lado, Cabré venía de reencontrarse con Rufina luego de que la pequeña pasara dos meses en Turquía . Por el otro, Icardi regresó recientemente a la Argentina tras unas vacaciones en Japón y Maldivas junto a su enamorada y se reencontró con Francesca e Isabella.

Cabe destacar que el delantero se reencontró con sus hijas en la casa de Nara en Nordelta tras un acuerdo entre abogados. Según dispuso el Juzgado Civil 106, Icardi mantendrá la custodia de las nenas hasta el 29 de junio de 2026, bajo una caución real de $8.000.000 para garantizar sus actividades y la comunicación con su madre. En este nuevo marco legal, la mañana de hockey funcionó como el reflejo de un sólido compromiso familiar enfocado plenamente en los más chicos .

Fuente: La Nación