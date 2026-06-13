Proponen cambiar el nombre de un municipio del conurbano gobernado por La Cámpora: quieren rebautizarlo “Partido de la Reconquista”

Cuna de las bandas Sumo , Divididos y Las Pelotas , anfitrión de un centenario abierto de polo, o lugar de crianza para la reconocida escritora Samanta Schweblin , Hurlingham pasó gran parte de su historia como una localidad del viejo partido de Morón , hasta que se independizó en 1994 . Si bien el nuevo municipio cumplió 30 años en diciembre pasado, un ex concejal vecinalista sorprendió esta semana al presentar un proyecto en el Concejo Deliberante para cambiar el nombre al distrito por el "origen británico".

Con poco más de 180 mil habitantes, flanqueado por el Río Reconquista, parte del arroyo Morón y la autopista del Oeste, el municipio toma el nombre del "Hurlingham Club". De origen británico, fue fundado en 1888 en esa zona de la provincia de Buenos Aires, donde los socios practicaban el " hurling ", un deporte de origen irlandés. Uno de los jugadores de ese deporte era John Ravenscroft, quien le dio el nombre a la plaza principal del municipio.

De hecho, en el distrito cada fin de octubre se desarrolla el Abierto de Polo de Hurlingham , que es el más antiguo del mundo y el segundo en importancia.

Pero esa impronta británica es la que un ex concejal del distrito quiere cambiar, al menos en el nombre. Marcelo Suárez Nelson , concejal entre 2005 y 2009 por el partido Integración Vecinal, presentó un anteproyecto en el Concejo Deliberante que integró con cuatro páginas para argumentar el cambio y su propuesta para que pase a llamarse "Partido de la Reconquista".

Presenta distintos argumentos. "El nombre de Hurlingham no significa absolutamente nada , no tiene ninguna traducción. Se supone que se remite también y puede pertenecer a un cementerio olvidado en algún lugar de Inglaterra. Pero es incierto su significado", expone Suárez Nelson en su proyecto.

También se refiere a la guerra de Malvinas y los caídos en combate. "Ellos dieron su sangre por todos nosotros y no podemos aceptar continuar con una identidad inglesa que no reconoce absolutamente nuestra historia, ni nuestros reclamos, ni nuestra identidad", sostiene el ex concejal.

Si bien es baja la posibilidad de que prospere en el Concejo, de ser aprobada la ordenanza, es algo que debería cambiar la Legislatura bonaerense. Pero, mientras tanto, el proyecto generó comentarios entre los vecinos, algunos lo rechazan indignados y otros con humor. Varios hacen mención a algunas canciones como "Paisano de Hurlingham", de Divididos y cómo sería el cambio de nombre a "Paisano del Partido de la Reconquista", entre otros comentarios.

Más allá de la propuesta, el distrito que más respiró rock en los '80 con Sumo, después Divididos o Las Pelotas, que hasta tuvo al hermano mayor del bajista Diego Arnedo como primer presidente del Concejo Deliberante de Hurlingham en 1995, mantendrá su nombre.

Gobernado por el intendente Damián Selci de La Cámpora, Hurlingham conservará la palabra que para algunos se pronuncia con una hache muda y para otros se vocaliza una jota que refina al distrito raíces inglesas.

El inicio de la guerra por la recuperación de las Islas Malvinas pegó de lleno en el oeste del conurbano y el nombre de la ciudad estuvo cerca de cambiar.

"La ciudad vivió el otoño de 1982 de un modo muy particular. Porque Hurlingham era para muchos 'jarlingan', sobre todo para los que no vivían en la ciudad y la velan muy identificada a la tradición británica. Con el desembarco de las tropas argentinas en las Islas Malvinas, hubo un lógico brote nacionalista y por esos días, no pocos ingleses vecinos se fueron del barrio" , escribió el periodista Rody Rodríguez en su libro "Hurlingham desde el comienzo".

"Pero uno de los hechos más representativos de ese sentir patrio o fue la creación del 'Movimiento Vecinal 2 de Abril. Pro Cambio de Nombre de Nuestra Ciudad'. Esa organización, era auspiciada por la Coordinadora de Entidades de Bien Público, una entidad con mucho peso en la intervención militar del Municipio de Morón que estaba a cargo del intendente de facto Ernesto Enrique Rodríguez" , describe Rody Rodríguez.

"El Movimiento Vecinal 2 de Abril abrió sus oficinas sobre la Av. Aramburu (luego Arturo Jauretche) al 1400, y realizó una recorrida por los barrios con planillas para que los vecinos firmaran e incluso hagan sus propuestas de nombres. En folletos y solicitadas el Movimiento Vecinal explicaba, 'Vivimos en una ciudad cuyo nombre nos agravia (...) para todos es muy difícil seguir aceptando un nombre impuesto y traído de la tierra de quienes hoy son el enemigos', y remarcaba: 'esta guerra es contra la Corona Británica (...) es precisamente por eso que proponemos modificar ese nombre por otro vinculado netamente con nuestra identidad nacional'".

Según relata el periodista nacido y criado en Hurlingham: "El noticiero '60 Minutos' del Canal 7, ícono de la prensa promilitar de ese entonces, se ocupó de cubrir esa iniciativa de vecinos que no querían llamarse Hurlingham. El informativo que conducía José Gómez Fuentes, que tenía como locutor a Enrique Alejandro Mancini y como 'corresponsal de guerra' a Nicolás Kasanzew, mandó un móvil a Hurlingham para charlar con sus vecinos que en su gran mayoría pugnaban por cambiar el nombre de la ciudad. El nombre más votado fue 2 de Abril", recuerda en su libro.

Entre los nombres propuestos hace más de 44 años, estaban: "Pucará, Isla Soledad, Soberanía Argentina, Cabo 1° Hugo Fernández, Capitán Giachino -primer caído en el conflicto bélico- y hasta apareció la opción de Nicanor Costa Méndez", canciller de la última dictadura.

Antes de que se apagara el fervor, arrojaron una bomba molotov a la puerta del Hurlingham Club, sin provocar muchos daños. La iniciativa para cambiar el nombre a la ciudad no prosperó. Recién años después solo hubo algunos cambios de nombres, pero de calles.

"Cambio de nombre del Partido de Hurlingham pasara a denominarse PARTIDO DE LA RECONQUISTA"

Que desde hace muchos años nos hemos preguntado porque se denominó a nuestro Partido como HURLINGHAM. Antecedentes: hasta 1723 la zona recibe el nombre de Paso Morales por el nombre del propietario Alferez Domingo Morales y Paso porque por ese lugar era posible vadear el Rio llamado antes DE LAS CONCHAS, actualmente RIO RECONQUISTA (denominado así por la Reconquista de Buenos Aires, en manos del invasor ingles) El Paso Morales serviría para establecer el recorrido de diligencias que iban desde Buenos Aires a Pilar y luego de allí al Norte Argentino, Hurlingham no tuvo fundador ni año de fundación, perdiendo su identidad.

Los primeros pobladores fueron indígenas QUERANDIES, luego peones rurales de las estancias y campos que se formaban. Se establece un molino harinero de LOUIS LANGUEVIN (francés) que funciono de 1859 a 1866 que trabajaban las tierras y en el Molino harinero y luego familias inglesas que en 1890, estas familias que eran los inmigrantes mas ricos de la zona logran que la nueva estación del Ferrocarril hoy San Martin se denomine Hurlingham porque reflejaba sus intereses y sus convicciones y su nacionalidad Británica ya que ellos jugaban a juegos de origen anglosajón y significa "LUGAR O JUEGO DE LOS HURLINGS" (jugadores ingleses perteneciente a una aldea inglesa) y porque en Londres existía un Club de Polo de características parecidas, en 1890 comienza su construcción y en 1892 se denomina estación HURLINGHAM.

A partir de allí comienza a llamarse la localidad como HURLINGHAM. Esta demás decir que los colonos rurales no pertenecían a la sociedad inglesa y no podían ingresar al Club salvo para prestar servicios de mucamas, peones y de servidumbre, además el costo de ser socio de este singular Club no era para personas de escasos recursos.

No nos olvidemos que los Británicos en nuestro país se dedicaron a la explotación de nuestros recursos agrícola-ganaderos casi exclusivamente a fin de que Argentina sea un país únicamente Agro-exportador y llevar nuestros recursos a Londres, utilizando el Ferrocarril hacia los puertos para concretar tales fines.

Además, luego se conformaron dos poblaciones que fueran actualmente las localidades de VILLA TESEI, con inmigrantes básicamente italianos, y WILLIAM MORRIS, con la inmigración interna que provenía de nuestras queridas provincias de Jujuy, Catamarca, Tucumán, Santiago del Estero, Formosa, Chaco, Misiones, San Juan y La Rioja, las que sí siempre tuvieron personalidad e identidad propia, que les dieron nuestros queridos coprovincianos del Norte. Por tal motivo, estas dos localidades SIEMPRE tuvieron IDENTIDAD PROPIA.

El pueblo de la localidad primitiva comenzó a reunirse en general en la SOCIEDAD COSMOPOLITA DE SOCORROS MUTUOS, ubicada en la calle General Güemes, en lo que denominamos el CASCO HISTÓRICO, que surgió a fin de brindar auxilio mutuo ante enfermedades, accidentes o muerte de familiares, reflejando el espíritu de colaboración comunitaria. Nada más alejado de las familias ricas inglesas, que tenían su encuentro en un club exclusivo para socios adinerados, mientras los inmigrantes del pueblo realizaban sus encuentros en dicha SOCIEDAD COSMOPOLITA. Fue fundada el 30 de diciembre de 1987, siendo centro social, cine y espacio de reunión clave.

El nombre de HURLINGHAM no significa absolutamente NADA, no tiene ninguna traducción; se supone que se remite también y puede pertenecer a un cementerio olvidado en algún lugar de Inglaterra. Pero es incierto su significado. Hay quienes afirman que la plaza que se encontraba frente a la actual Iglesia Sagrado Corazón fue loteada con el fin de instalar una plaza (actual plaza) que fuera donada por la comunidad inglesa, por lo que el boulevard que se encontraba entre la Av. Roca y la calle Delfor Díaz fue loteado para poder encerrar a la Iglesia Sagrado Corazón y que fuera invisibilizada, como siempre quedó. Es de destacar que esa calle abarca dos cuadras de largo. En los registros del Obispado consta la existencia de un boulevard que se llamaba SAN MARTÍN. Se comenta que las carretas hacían un alto frente a la Iglesia, como sucedía en todos los pueblos en los años 1850-1880, a fin de descansar o en la Estanzuela, que hoy ya no está más presente, ya que por problemas inmobiliarios ha desaparecido virtualmente.

Costó mucha sangre a los argentinos las Invasiones Inglesas ocurridas, como expone el historiador Felipe Pigna, "como para que sigamos manteniendo este nombre que no nos hace recordar absolutamente NADA", pero sí nos hace recordar el asesinato de cientos de argentinos en el buque General Belgrano, hundido fuera de la zona de exclusión en tiempos de guerra, y en nuestras ISLAS MALVINAS, y en todas las invasiones que arrebataron la vida a nuestros defensores, tanto de las milicias como del pueblo argentino todo, y defendidas por las familias.

En la segunda mitad del siglo XVIII, el dominio inglés de los mares era indiscutible. Los tiempos de la Armada Invencible habían quedado tan atrás como la época en que el Almirante.

La historia del conflicto por las Islas del Atlántico Sur ya la conocemos. Hoy, hace casi 45 años, recibimos una nueva agresión de los invasores ingleses y sus socios geopolíticos, quienes denominaban ISLAS FALKLANDS a lo que siempre fueron, son y serán nuestras ISLAS MALVINAS argentinas.

Allí perdieron la vida nuevamente, como en las invasiones anteriores, cientos de argentinos que fueron a defender el territorio, incluyendo a nuestros héroes de nuestro distrito: CLAUDIO SCAGLIONE, caído en Monte Longdon, perteneciente a la Compañía de Ametralladoras de Marina del Batallón Comando; CLAUDIO ALFREDO BASTIDA, caído también en Monte Longdon, perteneciente al Regimiento Patricios del Ejército Argentino; el soldado JOSÉ DOMINGO CURIMA, de la Compañía de Ingenieros Mecanizada N.º 10; DARÍO ELEODORO VERA, Cabo Principal de la Armada Argentina, quien cumplía funciones en el ARA General Belgrano; y JOSÉ ESTEBAN FRANCISCO BOTTARO, capitán de la Marina Mercante, a cargo como co-comandante del navío de bandera argentina "Isla de los Estados".

Ellos dieron su sangre por todos nosotros y no podemos aceptar continuar con una identidad INGLESA que no reconoce absolutamente nuestra historia, ni nuestros reclamos, ni nuestra identidad.

Por todo lo expuesto, es que en honor a nuestro pueblo argentino y en honor a quienes dieron la vida por la Patria en todas las Invasiones Inglesas de 1806 y 1807 al territorio del Río de la Plata, y el 3 de enero de 1833 en MALVINAS, y a aquellos que fueron a pelear por nuestra independencia tanto en MALVINAS como en los albores de nuestra independencia, propongo que el Partido de Hurlingham pase a denominarse PARTIDO DE LA RECONQUISTA (que para nosotros, los argentinos, significa LIBERACIÓN DEL COLONIALISMO).

Fuente: Clarín