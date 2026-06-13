Fin de semana largo con frío y ola polar en el AMBA: pronóstico de lluvias y mínimas cercanas al cero

La llegada del fin de semana largo trae algo de sol, pero muy tímido. Viene con lluviecitas molestas escondidas y una ola polar bajo el brazo : se viene una masa de aire frío que provocará un marcado descenso de las temperaturas en gran parte del país.

En el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), el cambio de tiempo se hará sentir entre este sábado y el domingo, con lluvias, viento y las marcas térmicas más bajas de las últimas semanas.

Según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el sábado se presentará con condiciones muy poco amigables para las actividades al aire libre. Durante las primeras horas habrá neblina y cielo cubierto, mientras que hacia la tarde se desarrollarán lluvias aisladas que se extenderían durante la noche.

Las temperaturas oscilarán entre los 9 y los 14 grados , acompañadas por vientos del sector sur de entre 23 y 31 kilómetros por hora y ráfagas que podrían alcanzar los 50 km/h. La probabilidad de precipitaciones aumentará hacia el cierre de la jornada, cuando se ubique entre el 40% y el 70%.

Las lluvias continuarán durante la madrugada del domingo, aunque con tendencia a mejorar con el correr de las horas. La principal novedad será el fuerte descenso térmico que acompañará el ingreso del aire polar. El SMN prevé una mínima de apenas 3 grados y una máxima de 10, convirtiendo al domingo en la jornada más fría del fin de semana largo.

A pesar del frío intenso, el tiempo mejorará durante la tarde, con presencia de sol y nubosidad variable. El viento perderá intensidad y el ambiente se mantendrá seco, aunque con sensación térmica muy baja durante gran parte del día.

El lunes feriado , en tanto, llegará con condiciones más estables. El cielo se mantendrá despejado y no se esperan precipitaciones. La temperatura mínima ascenderá levemente hasta los 4 grados, mientras que la máxima alcanzará los 15 grados, favoreciendo una tarde más agradable aunque todavía con características plenamente invernales.

De esta manera, el AMBA atravesará un fin de semana largo marcado por el ingreso de la primera ola de aire polar de la temporada, con lluvias en el arranque, temperaturas muy bajas el domingo y una mejora gradual para el cierre del descanso extendido.

A pesar de las temperaturas bajas en el centro del país, una provincia de otra región es la única bajo alerta amarillo por temperaturas extremas. Además, hay dos que atravesarán otro fenómeno.

El centro y este de Chubut -salvo el sur del territorio- tiene alerta por frío. En Trelew la mínima llegó a ser de -0,6°C a las 8 de la mañana. La sensación térmica, igualmente, fue otra historia: -4,9°C a las 9 de la mañana.

Se espera que el domingo el piso térmico sea de 0°C, con una máxima de 11. Además, el viento del oeste soplará con ráfagas de hasta 41 km/h este sábado a la tarde y en la madrugada lo hará desde el noroeste antes de rotar al sudoeste.

El viento es otro fenómeno que afectará a parte de la Patagonia. Puntualmente, hay alerta amarilla para el sur de Santa Cruz, todo Tierra del Fuego y las Islas Malvinas.

"El área será afectada por vientos del sector oeste con velocidades entre 40 y 60 km/h, y ráfagas que pueden alcanzar o superar los 100 km/h", anticipó el SMN.

Fuente: Clarín