Dura menos de dos horas, tiene una trama inquietante y es la película más vista de Netflix en la Argentina

Netflix tiene contenido para todos los gustos y, si el tuyo es el noir europeo más crudo, ese que se mete en los rincones oscuros de la corrupción, el crimen organizado y los secretos de Estado, hay una producción que acaba de aterrizar en el gigante del streaming y te va a mantener expectante de principio a fin. Se trata de Los colores del mal: Negro , la esperada secuela del thriller polaco que obsesionó a la plataforma , basada en las exitosas novelas policiacas de Małgorzata Oliwia Sobczak.

Tras el impactante cierre del caso de la playa en la primera entrega, el persistente fiscal Leopold Bilski regresa para meterse en la boca del lobo. En esta secuela de casi dos horas, la aparente calma de la costa polaca se destruye con un nuevo y brutal asesinato que sacude al mundo de los astilleros y la noche de Gdynia. Al tirar del hilo, Bilski descubre que no se trata de un crimen aislado, sino de la punta del iceberg de una gigantesca red de narcotráfico, lavado de dinero negro y trata de personas que opera bajo la protección de las esferas más altas del poder.

A diferencia de la primera entrega, donde el misterio era casi arqueológico, acá la investigación se transforma en una cacería en tiempo real y en una carrera por la supervivencia. Con la mafia polaca persiguiéndolo, Bilski tendrá que cruzar límites peligrosos para desmantelar un entramado dispuesto a todo con tal de proteger sus intereses.

El largometraje, dirigido nuevamente por Adrian Panek , apuesta por una narrativa directa y vertiginosa que prioriza el suspenso constante sobre el análisis psicológico. A pesar de seguir estructuras tradicionales del género policial, la producción logra sostener un clima opresivo y asfixiante que cumple con su objetivo de mantener al espectador sumamente cautivado.

La producción forma parte de una ambiciosa saga literaria y, ante el notable éxito cosechado en la plataforma, ya trascendió que aún quedan por filmarse tres secuelas más: Blanco , Amarillo y Azul . De este modo, los fanáticos del fiscal Leopold Bilski (interpretado por Jakub Gierszał) pueden estar seguros de que el recorrido por los matices más oscuros del crimen polaco recién está comenzando.

Si te atrapó el universo crudo, los secretos oscuros y el ritmo adictivo de Los colores del mal , la N roja tiene otras producciones polacas que no te vas a querer perder:

Luego de encontrar un cuerpo dentro de la piel de una vaca, una detective de la policía polaca se entera de que un asesino está recreando una serie de castigos del siglo XVIII. Duración: 1 h 50 min. Ver Las plagas de Breslavia.

Una misteriosa mujer relata el ascenso y la caída de Nikodem “Nikoś” Skotarczak, uno de los mafiosos más grandes de la historia de Polonia. Duración: 3 h 5 min. Ver Cómo me enamoré de un gánster.

Una fiscal pide ayuda a un expolicía para resolver el caso de un asalto a un banco; a cambio, le ofrece la oportunidad de recuperar su vida. Duración: 1 h 53 min. Ver El atraco.

Fuente: La Nación