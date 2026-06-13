Se conoció un audio que la mamá de Agostina le envió al detenido que vivía en la misma casa que Barrelier

Un nuevo audio de la madre de Agostina Vega a Osvaldo Fassetta , detenido que vivía en la casa de Claudio Barrelier, fue revelado este sábado. El mensaje fue enviado en las horas posteriores a la desaparición de la adolescente, donde Melisa Heredia reclamaba que Barrelier era el último que había visto a la joven aquel sábado por la noche. “No la vio más nadie gordo, él fue el único que la vio, nadie más la vio, ni siquiera los amigos, nada” , señaló.

El audio se dio a conocer por el medio local El Doce TV, donde Melisa Heredia decía que su hija le había comentado a sus amigas que se había ido a la casa “del novio” de su mamá.

“Ella a las amigas les dijo que se iba a la casa de mi novio. Obviamente es él. A hacerme un regalo sorpresa. Cuando yo me doy cuenta que no está mi hija, la llamo por teléfono y ahí nomás le apagaron el teléfono”, detalló.

Y sumó: “Desde las 10.30 de la noche del sábado que mi hija no aparece. Los de Los Rancho, mi tío tiene conocidos ahí. Hasta los propios amigos de él están sorprendidos”.

El nuevo mensaje de voz vuelve a poner el foco entre el vínculo de Barrelier y Heredia. Lo que llamó la atención fue que la adolescente dijera que el imputado era “el novio” de su madre, cuando Heredia había declarado públicamente que la relación entre ellos se había terminado años atrás y que actualmente solo eran amigos.

El audio también corrobora parte de la historia de Fassetta, el hombre de 47 años que vivía en la pieza donde los investigadores creen que ocurrió el crimen en la casa de barrio Cofico y que hoy está imputado por encubrimiento agravado.

El detenido había dicho que, durante la noche del sábado 23 de mayo, cuando Agostina desapareció, él había recibido mensajes de Heredia comentándole lo ocurrido. Tras ello, según su declaración, se habría trasladado a la casa de la mujer para iniciar una búsqueda con la familia y vecinos.

#Córdoba 🚨🔊 El revelador audio de Melisa, madre de Agostina Vega, el día de su desaparición La investigación por el brutal femicidio de la adolescente sumó un nuevo elemento de alto impacto, y que complica aún más a Claudio Barrelier: “Fue el único que la vio”, dijo la mujer.… pic.twitter.com/WL1vZSsDwA

Fuente: La Nación