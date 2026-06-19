“Si sos trapito, te meto preso”: el duro mensaje de Jorge Macri tras la reforma del Código Contravencional

El jefe de gobierno porteño, Jorge Macri , compartió un duro mensaje contra los trapitos ayer, luego de que la Legislatura porteña aprobara una reforma del Código Contravencional para endurecer las penas contra cuidacoches y limpiavidrios . El proyecto era una iniciativa conjunta del oficialismo porteño y La Libertad Avanza (LLA).

“Dejaron que esta mafia se apropiara de las calles. Dejaron que una banda de extorsionadores decidiera dónde podías estacionar. Ya no hay más advertencia. Si sos trapito, te meto preso ”, sostuvo el dirigente de Pro en un video que compartió en sus redes sociales con el que celebró la aprobación de la ley “anti trapitos” que había impulsado en el parlamento local.

SI SOS TRAPITO, TE METO PRESO. Aprobamos una ley para meter presos a estos delincuentes que se creen dueños de la calle y viven de extorsionar a la gente de bien. Ley y orden. pic.twitter.com/Wxe7qmywDS

La iniciativa -que propone un cambio en el Código Contravencional de la ciudad- se aprobó con 36 votos a favor y 18 en contra . Hasta ahora, la ciudad podría aplicar sanciones de uno o dos días de trabajo comunitario o multas de entre 50 y 300 unidades fijas para quienes ejercieran esta actividad de manera ilegal. Con la reforma aprobada, esas penas se incrementaron considerablemente.

La nueva normativa establece que quienes trabajen como cuidacoches sin autorización podrán enfrentar sanciones de entre 10 y 30 días de arresto o entre 20 y 45 días de trabajos de utilidad pública . Además, en caso de multas, eleva el monto a pagar a entre 1200 y 7000 unidades fijas. Así, a valores actuales, la penalidad económica oscila entre $300.000 y $6.649.930 .

Las sanciones serán incluso más severas si se comprobasen agravantes específicos como amenazas o conductas intimidatorias contra los conductores de los vehículos o en los casos en los que se identifique la existencia de una organización previa detrás de la actividad. En esos casos, las penas podrían hasta duplicarse.

Además, en caso de que la actividad ilegal se realice en las inmediaciones de un estadio, la nueva ley prevé multas para los organizadores del espectáculo que oscilan entre 10.000 y 40.000 unidades fijas, es decir, entre $9,5 millones y $38 millones.

El proyecto había sido presentado por el Poder Ejecutivo, pero tras su ingreso en la Legislatura, incorporó múltiples cambios a instancias del bloque libertario que preside Pilar Ramírez , alfil de Karina Milei en la ciudad . Así, la bancada oficialista -que integran Pro, la Coalición Cívica y Republicanos Unidos- y LLA trabajaron en conjunto para modificar el Código Contravencional.

Durante la votación en el recinto, la ley “antitrapitos” consiguió también el apoyo de la Unión Cívica Radical (UCR) -tradicional aliado de Pro en la Legislatura- y de Confianza y Desarrollo , la bancada que preside Emmanuel Ferrario y se referencia en el exjefe de gobierno Horacio Rodríguez Larreta.

Hace meses que Jorge Macri busca mostrar un perfil más duro en el distrito frente al avance de LLA en la Capital Federal. En las últimas elecciones locales de mayo de 2025, el partido de Javier Milei se impuso con alrededor del 30% de los votos y relegó a Pro al tercer lugar, detrás del peronismo.

Tras esa derrota -y, en especial, tras el acuerdo electoral que sellaron ambos espacios para la contienda nacional de octubre pasado-, el jefe de gobierno profundizó sus guiños a LLA , con una agenda de desregulación, por un lado, y orden y control del espacio público, por el otro. En el entorno de Macri, aseguran que no se trata de un viraje en su propuesta, sino de una profundización de lo que ya se venía haciendo en los primeros dos años de gestión.

Propiedad número 600 recuperada y devuelta a sus dueños. La época del vale todo terminó. Ley, orden y propiedad privada. pic.twitter.com/jfi2rXSjmd

Como parte de esta nueva impronta, en los últimos meses el jefe de gobierno hizo gala en redes sociales de los sucesivos operativos de la Policía de la Ciudad para desalojar y recuperar propiedades tomadas en el distrito. A esos anuncios, se sumó, ayer, su celebración por la nueva ley “anti trapitos”, que había anunciado en la última apertura de sesiones ordinarias.

Fuente: La Nación