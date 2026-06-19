Luis Caputo insultó a Florencia Peña tras su error sobre la salud de Jorge Messi

El ministro de Economía, Luis Caputo , se hizo eco del error al aire que cometió la actriz Florencia Peña, quien anunció el jueves en Luzu TV que había muerto el padre de Lionel Messi, Jorge, información que luego fue desmentida por la propia familia.

A través de su cuenta de X, el funcionario de Javier Milei expresó, sin nombrarla: “Por respeto a Messi, su familia y los jugadores de la selección, dejemos de hablar de la boluda esta y volvamos a disfrutar del Mundial. Es solo una humilde sugerencia”.

Su posteo va en línea con el gobierno libertario. De hecho por la noche, el propio Presidente publicó un mensaje contra la actriz, a quien ya había criticado en numerosas ocasiones por cuestiones políticas. “Cuando uno cree que ya lo ha visto todo por parte de los medios de comunicación, determinados personajes se ocupan de recordarnos que siempre se puede caer más bajo, siempre pueden decir una aberración peor y siempre pueden infligir más daño”, escribió el Presidente.

Luego trató las declaraciones de Peña de “aberrantes e inescrupulosas” y dijo que las realizó “sin chequear”. Sin embargo, sostuvo que si la noticia era verdad, habría sido igual de aberrante porque “hace a la vida privada de un ciudadano”.

El mandatario aprovechó su publicación para apuntar contra la prensa. “Nos recuerda la impunidad con la que algunos individuos creen que pueden operar por el simple hecho de tener un micrófono o una pluma en la mano, como si ese hecho implicara no solo que no tienen que chequear la información que reproducen, sino que tampoco deben atenerse a las cuestiones más elementales de decencia humana, moral o respeto por la verdad”, reclamó.

Entonces Milei destacó el accionar del canal de streaming y volvió a criticar a los medios de comunicación. El fundador y productor general de Luzu TV , Nicolás Occhiato, comunicó durante la tarde que Peña había sido desvinculada junto con todos los responsables involucrados.

“También vale la pena destacar que, a diferencia de lo que ocurrió en el caso de esta chimentera de poca monta, al menos el canal tuvo la decencia de rectificar la información y echar a este personaje nefasto, cosa que no ha sucedido ni una sola vez con los medios de comunicación o periódicos que cuentan en sus filas con infinidad de periodistas que se han cansado de ensuciar, calumniar o injuriar a todo el mundo, con el amparo de los editores Y/O dueños de medios que los encubren bajo el pretexto de estar haciendo ‘periodismo’”, arremetió.

Y continuó: “Por lo menos los chimenteros de espectáculos no pretenden señalar desde el banquito de la moral o las buenas costumbres , mientras cobran pauta de los políticos para sostener medios que, si sólo dependieran de su audiencia, ya hubieran quebrado”.

El jueves al mediodía durante su programa El show del verano , la actriz había dado por cierto el fallecimiento del padre del astro de la selección. El impacto fue de tal envergadura que la familia Messi debió sacar un comunicado para aclarar el estado de salud de Jorge.

“No quiero darles una mala noticia, pero acaba de morir el papá de Messi. Acaba de morir el papá de Messi”, dijo Peña. Según relató más tarde la conductora, el dato fue brindado por su producción.

“Fue de golpe. ¿O qué pasó? ¿Qué data hay, Magui?“, consultó al aire. ”Muy duro, en medio del Mundial", agregó. Tras ello una de las productoras le contestó al aire: “No sabemos. Ahí estamos buscando y cuando tengamos más novedades te decimos”.

Unos segundos después, volvió a comentar el tema y sostuvo que era una falsa noticia. “Che, fake , ¿no, Magui?“ , preguntó. “Hay un montón de rumores en todos lados, se está escribiendo en Twitter . No está confirmado por ningún medio. Lo aclaramos por las dudas”, dijo.

“Me lo tiraron por acá [señaló su auricular], yo no estaba mirando. Ojalá que sea fake . Esto está pasando hoy en la comunicación. Ya no entendés qué es real y qué es fake . Pedimos disculpas ”, sumó. La productora también pidió disculpas.

Poco después, la familia del capitán argentino compartió un comunicado . “La familia Messi informa que Jorge atraviesa una situación de salud. En estos momentos se encuentra bajo seguimiento médico, recuperándose y evolucionando favorablemente dentro del cuadro que presenta”, publicaron.

Luego, señalaron: “Ante las versiones, rumores y especulaciones que han circulado en las últimas horas, la familia quiere expresar su profundo malestar por la falta de sensibilidad, respeto y escrúpulos con la que algunas personas han tratado una situación estrictamente privada y familiar”. Después sumaron que “únicamente su familia más cercana cuenta con información real y precisa sobre el estado de Jorge”.

“Por lo tanto, cualquier versión, declaración o información que no provenga de la propia familia y sus canales correspondientes no debe ser considerada válida ni veraz. En momentos como este, pedimos responsabilidad, prudencia y humanidad. La salud de una persona y la tranquilidad de su entorno no deberían ser objeto de especulación ni de interés mediático irresponsable”, cerraron.

Fuente: La Nación