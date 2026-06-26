“Si la Justicia encuentra culpable a Adorni lo echo de una patada”: la advertencia de Milei por el escándalo sobre el patrimonio del jefe de Gabinete

Mientras en el Congreso la oposición intenta avanzar en los pedidos de interpelación a Manuel Adorni con el objetivo de expulsarlo del Gobierno, el presidente Javier Milei dijo durante su visita a España que si la Justicia encuentra culpable al jefe de Gabinete en la causa por su patrimonio lo echa "de una patada" .

"Si lo consideraran culpable, lo vuelo, lo eyecto yo de una patada", lanzó Milei durante una entrevista con El Observador .

De todas maneras, el mandatario volvió a cerrar filas en su apoyo a Adorni al sostener que cree "en su honestidad" .

Y fue todavía más allá: "Manuel es inocente. Con lo cual, yo soy super optimista de que no va a tener ningún tipo de problema. Pero yo te diría que yo no tengo problema con eso. El tema es siempre, digamos, yo a mis ministros los banco hasta las últimas consecuencias".

"El tema ya está en la justicia. ¿cuál es el problema? Tenía que presentar los números, fue, los presentó, listo. Digo, que lo determine la justicia. Ese es ese es el punto central. Yo creo que lo que le han hecho excede el límite de todo lo tolerable . Y la realidad, me parece que han violentado límites de lo humano. Esa es la sensación que yo tengo. pero bueno, yo esto lo he soportado en la campaña del 2023. Pero de vuelta, mis hijitos de cuatro patas lo llevan de otra manera", dijo el mandatario, sumando a sus habituales críticas a los periodistas.

En su defensa, Milei intentó minimizar la gravedad de que el ministro coordinador haya omitido declarar cientos de miles de dólares. "Yo no me voy a dejar llevar por denunciadores seriales que se dedican justamente a hacer esto. De vuelta, vos fíjate, el único problema que tiene Argentina es que Adorni no declaró su patrimonio previo a a ingresar a la función pública. Digo, hay 400.000 millones de dólares en los colchones de Argentina. O acaso, ¿por qué sacamos la ley de inocencia fiscal?", sostuvo el Presidente.

Fuente: Clarín