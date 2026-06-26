En Madrid, Javier Milei volvió a cargar contra Pedro Sánchez: ironizó sobre los casos de corrupción y reiteró su apoyo a Israel

“Decidí cambiar el discurso”, dijo el presidente Javier Milei en el aula magna de la Universidad San Pablo-CEU de Madrid, luego haber recibido la medalla de honor de la institución.

“La idea es contarles de qué se trata estar en la silla eléctrica -ironizó el presidente-. Creo que puede resultarles de mucha utilidad y cómo es la toma de decisiones en situaciones extremadamente complejas.”

Milei vino a Madrid a inaugurar la segunda edición de los cursos de verano de la CEU, una universidad privada católica que, entre el 30 de junio y el 15 de julio, organiza cursos de tres días de clases por 200 euros en San Lorenzo de El Escorial, el pueblo en el que Felipe II mandó construir el monasterio donde están enterrados casi todos los reyes de España.

Durante su discurso, el presidente argentino habló acerca de los logros de su gobierno, de su deseo de seguir en la Casa Rosada por un mandato más y de los planes que tiene para después: “Tengo un mandato con los argentinos por cuatro años con opción a cuatro más , que lo determinarán los argentinos el año que viene, pero una vez que termine, me voy a retirar de la política totalmente y me voy a ir a un campo, alejado, con mis hijitos de cuatro patas a leer, escribir y dar conferencias”.

Tal vez con la intención de lanzar un tiro por elevación hacia los ex presidentes que se inmiscuyen en la política cotidiana aun estando ya lejos del ejercicio del poder, Milei agregó: “Sinceramente creo que no debería opina r más de nada una vez que esté fuera de la silla eléctrica, porque la silla eléctrica es muy idiosincrática”.

No esquivó, sin embargo, ironizar sobre la crítica situación política que atraviesa el gobierno de Pedro Sánchez.

Sin dar nombres propios, Milei despotricó contra la justicia social y el rol de los políticos que la aplican: “Supongamos que (un político) no tuviera las manos porosas o muy porosas, que se le escapan 24 millones por algún lado o un millón y medio de joyas”, citó el presidente argentino en alusión a la condena de 24 años de prisión que el Tribunal Supremo aplicó al ex ministro de Transportes de Sánchez, José Luis Abalos. Se lo halló culpable de haber recibido comisiones ilegales en la adjudicación de compras de barbijos durante la pandemia.

Milei también se refirió a las joyas, tasadas en 1,3 millón de euros, que la Policía encontró en una caja fuerte en la oficina del ex presidente socialista José Luis Rodríguez Zapatero, quien está siendo investigado por presunto tráfico de influencias y lavado de dinero.

El presidente argentino hizo mención, además, “a las filtraciones de la mujer”.

“No sé, son detalles, es una elucubración teórica nada más”, dijo Milei en posible referéncia a la esposa de Pedro Sánchez, Begoña Gómez, a quien un juez enviará a juicio oral porque cree que se aprovechó de su rol de primera dama para su carrera profesional.

El presidente ya había aludido a la mujer del jefe del gobierno español hace dos años, cuando se refirió a ella como “corrupta” durante un acto de Vox en Madrid.

Por entonces, Begoña Gómez estaba bajo una investigación por presunto tráfico de influencias relacionado con una cátedra que co-dirigía en un máster de la Universidad Complutense de Madrid.

Aquella alusión valió que España retirara durante meses a su embajadora en Buenos Aires, aspereza diplomática que luego se desinflamó con el nombramiento del embajador Joaquín María de Aristegui, actualmente en el cargo.

En tono sosegado, Milei habló durante poco más de una hora. Criticó el marco regulatorio europeo y se jactó de eliminar normas en Argentina: “Europa no pueden crecer porque están atestados de regulaciones. Perdón que se los diga tan violentamente, pero vengo de un país que está repleto de regulaciones. Hemos quitado 16.000 regulaciones en dos años”, dijo. Desde la platea se alzaron algunos aplausos.

También aplaudieron cuando el presidente criticó, una vez más, a la prensa, mientras enunciaba los valores judeocristianos: “No levantarás falso testimonio, es decir, no vas a mentir . Se lo podríamos recordar a los periodistas , que se dedican a vender las noticias”, dijo el presidente.

“La condición natural del hombre a lo largo de la historia fue la pobreza -subrayó Milei-. Lo que hay que explicar es cómo generar la riqueza y la forma de generar riqueza es con el capitalismo de libre empresa y el capitalismo de libre empresa no sale de un repollo -sentenció el presidente-. Surge de un conjunto de valores judeocristianos.”

En tono didáctico hacia los estudiantes presentes, el presidente argumentó: “Van a encontrar a los terroristas alineados con la i zquierda porque tienen un enemigo común, que es el capitalismo de libre empresa, que está basado en los valores judeocristianos”.

“Por eso la izquierda y los terroristas desprecian a Israel -afirmó Milei-. E Israel es el bastión de Occidente.”

Sus declaraciones vuelven a chocar de frente con la posición del gobierno español, crítica y condenatoria de las políticas de Israel tanto en Gaza -Pedro Sánchez lo califica de genocidio- como en la guerra contra Irán.

El presidente Javier Milei entró en el aula magna de la universidad apenas pasadas las diez de la mañana. Lo precedían la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, el canciller Pablo Quirno y el embajador argentino en España, Wenceslao Bunge.

Al entrar, abrazó afectuosamente al diputado de Vox, José María Figaredo -que asistió en representación del líder del partido y amigo de Milei, Santiago Abascal-, y se alegró de ver al economista liberal Daniel Lacalle,

En la platea lo esperaban el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, y el cónsul argentino en la capital española, Daniel Plaza, entre otros invitados.

“Es la primera vez que vemos a un presidente en activo”, decían unos estudiantes de derecho y magisterio que se inscribieron en los cursos de verano.

“Pedimos, como alumnos, poder tener un encuentro con el presidente Milei, o al menos saludarlo pero nos dijeron que no”, lamentaban.

Antes de regresar a Buenos Aires, Javier Milei volverá a reunirse con empresarios para atraer posibles futuras inversiones.

La lista de convocados, que incluiría a directivos del BBVA, de Telefónica, del Banco Santander y de Mapfre, entre otros, está en manos del embajador Bunge.

Fuente: Clarín