Mery del Cerro habló del difícil momento que atravesó: perdió un embarazo y le detectaron un tumor

En medio de un gran momento profesional como parte del elenco de Charlie y la fábrica de chocolate , en el papel de la madre del joven protagonista, Mery del Cerro se animó a abrir su corazón para contar las difíciles situaciones que vivió el año pasado . Con la emoción a flor de piel y lágrimas en los ojos, reveló que justo antes de mudarse a Montevideo, Uruguay, para grabar Margarita (HBO Max), se enteró de que perdió un embarazo y un par de semanas después debió ser operada de un tumor abdominal .

“Me pasó algo muy fuerte a nivel personal con este personaje. Me llegó en un momento de mi vida muy especial. Lo puedo contar porque ya pasó tiempo y siento que lo puedo hablar”, dijo Mery del Cerro en su paso por Otro día perdido (eltrece). “El año pasado perdimos un embarazo con Meme” , reveló en referencia a su pareja, el DJ y empresario Meme Bouquet

Un mes antes de mudarse sola a Uruguay, se enteró de que estaba embarazada. “Nos agarró medio de imprevisto a los dos” , admitió. Reconoció que al principio “estaba un poco movida”, puesto que tenía un contrato firmado para grabar durante dos meses la serie en el país vecino y lejos de sus hijas, Mila y Cala. Pero, cuatro días antes de viajar, se enteró de que el embarazo no había prosperado .

“Nunca me había pasado. Cada uno, obviamente, lo procesa como puede. Cuatro días antes de enterarme de esto, con todo lo que conlleva, no solamente emocional, sino físicamente, la pérdida de un embarazo que es muy duro”, dijo. Su pareja la acompañó a Uruguay y estuvo allí durante una semana. En medio del difícil momento, dijo que “cambió el chip” para enfocarse en su trabajo y salir adelante.

Decidió guardarse íntimamente lo que estaba sucediendo y no se lo contó a nadie, solo a Isabel Macedo, su compañera en Margarita : “Grabábamos mucho juntas y necesitaba tener un sostén de una persona que supiera lo que estaba pasando”.

Pero, dos semanas después de haber concluido el rodaje de la serie creada por Cris Morena y ya de vuelta en Buenos Aires, empezó a sentir un malestar físico. Tuvo dolores de panza y pensó que podía ser una gastritis o Covid. “El ecógrafo se queda duro y me dice: ‘Tenés una formación de siete centímetros en el abdomen’” , contó. El profesional pensó que podía tratarse de un embarazo ectópico y, tras nuevos estudios, lo descartaron, pero decidieron dejarla internada.

Los médicos le informaron que tenía un tumor supervascularizado . “Al día siguiente entro a cirugía. Nunca me habían operado”, explicó. La intervención fue exitosa y lograron sacarle el tumor que estaba encapsulado. Durante los siguientes 40 días tuvo que esperar el resultado del análisis del tumor, sin saber realmente qué tenía.

“ Tu caso es un caso rarísimo, es más raro que perro verde . Mandamos a analizar lo tuyo con el equipo oncológico del Hospital Italiano y nunca nadie vio algo así. Tu caso es uno de estudio”, le dijeron los médicos y le comunicaron que iban a presentarlo en congresos y a analizarlo molecularmente.

Fuente: La Nación