Seis cabras preñadas murieron tras un ataque de perros en un campo

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Seis cabras preñadas murieron luego de ser atacadas por perros en una propiedad rural de Serrinha, en el estado brasileño de Bahía. El hecho ocurrió el lunes en el paraje Saquinho y ya es investigado por la Policía Civil.





Según relataron los propietarios, los animales habían sido liberados para pastar cuando fueron sorprendidos por varios perros. Al escuchar ruidos provenientes del campo, el dueño se acercó al lugar y encontró a las cabras siendo atacadas.





Parte de los animales murió por las heridas sufridas durante el ataque, mientras que otras intentaron escapar, cayeron en un tanque de agua de la propiedad y se ahogaron.





Los productores señalaron que todas las cabras eran reproductoras, habían sido inseminadas y estaban preñadas, por lo que representaban un importante valor para el desarrollo del rebaño. Hasta el momento no se logró identificar a los perros ni a sus propietarios.