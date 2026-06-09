Alejandro Fantino dejó Carnaval, el canal de Toviggino, en medio de fuertes polémicas

Alejandro Fantino intentó durante un año conciliar su amistad con el presidente Javier Milei y con el tesorero de la AFA, Pablo Toviggino , haciendo equilibrio en el programa Cónclave, que se emite todos los lunes en el canal de streaming Carnaval.

Pero finalmente eligió mantener su cercanía con el Gobierno, que era un foco de conflicto permanente con sus colegas del programa, como la fuerte discusión al aire que tuvo con Viviana Canosa, hace dos semanas, cuando ella le preguntó si le estaba diciendo "psicótica" y salió del estudio unos minutos, hasta que regresó más calmada.

También era muy resistido por la audiencia del canal, que es opositor al gobierno de Milei y este lunes manifestó mayoritariamente su alegría, ante la salida de Fantino.

"Se fue Fantibio!", expresó este lunes un oyente en el chat del programa por Youtube, con un corazoncito junto a su frase. "Fantoche isn't out", añadió otro, cuando veía que no estaba Fantino en el programa y lo reemplazaba Mauro Federico, un periodista muy cercano al kirchnerismo. Y uno más agregó, entre los múltiples mensajes que se sucedieron este lunes: "Chau libertos! Fanbobo no está!!!".

Es que luego de trabajar durante un año en el programa Cónclave , Fantino abandonó Carnaval, el canal de streaming atribuido al tesorero de la AFA. Con la salida de Fantino, Carnaval unifica su posición opositora al gobierno de Milei.

Fuentes del programa contaron a Clarín que "la situación de Fantino ya era insostenible" en Cónclave, donde compartía todos los lunes espacio con Viviana Canosa, Jorge Rial y Fabián Doman, defendiendo al gobierno de Milei en franca minoría, no sólo con sus colegas sino con la audiencia que lo insultaba permanentemente en los chats del canal de streaming.

Amigo de Toviggino, quien lo ayudó a crear Neura , Fantino sostuvo su participación en Carnaval mientras pudo, aun sabiendo que su presencia era muy incómoda. Pero en los últimos programas tuvo ásperas discusiones con Canosa, en sintonía con las fuertes diferencias que arrastraba con Rial y Federico, quien iba al programa cuando alguien faltaba. Por eso, primero resolvió no asistir al programa el lunes de la semana pasada. Y este lunes directamente anunció su salida definitiva de Cónclave, mientras disfruta de unas vacaciones con su familia en Aruba.

"Te cuento un poco, yo firmé un contrato con El Observador de Uruguay para cubrir el Mundial, lo que implica estar bastante tiempo en Uruguay, o sea que hasta el 19 de julio voy a estar más tiempo en Montevideo que en Buenos Aires", anunció oficialmente Fantino, en un mensaje que le envió a la periodista Marina Calabró .

"Voy a viajar para los partidos de Uruguay y Argentina, con la posibilidad de viajar al Mundial si pasa algo importante. De común acuerdo decidimos con los chicos frenar mi permanencia en el canal y reverla después del Mundial entrado julio. Las puertas están abiertas para hacer algo juntos, si da más adelante", añadió Fantino.

Y concluyó: "Todo esto queda supeditado a cómo venga mi año en Uruguay, otros proyectos como Neura en Argentina y mi situación familiar . No hay ningún tipo de conexión con alguna situación vivida al aire porque todas ellas se terminaron de la mejor manera fuera del aire, al menos de mi parte".

Sin embargo, Clarín pudo conocer que Fantino le dijo a su círculo más cercano que resolvió no volver a Cónclave, porque la relación ya estaba muy desgastada. De hecho, es poco probable que vuelva al canal Carnaval , a menos que le ofrezcan realizar un programa de entrevistas.

"Si algún canal, sea Carnaval u otro, le ofrece hacer un programa de entrevistas, que tenga relación con la filosofía o la literatura, Alejandro agarra viaje, seguro", le contó a Clarín un amigo del periodista. Y agregó: "Pero a Cónclave lo más probable es que no vuelva. Era imposible debatir con ellos, el clima ya no estaba bien, aunque tenían buena relación".

También llamó la atención que en Carnaval no quisieran retenerlo , cuando les planteó a sus directivos que planeaba irse porque tenía una oferta para cubrir el Mundial en El Observador de Uruguay.

De hecho, En Carnaval arrancaron este lunes a la noche con un programa nuevo, para cubrir el Mundial, y a Fantino ni siquiera le preguntaron si le interesaba sumarse ahí, pese a que arrancó su carrera profesional como

El nuevo programa que va después de Cónclave se llama "Carnaval Mundial", todos los días a las 21 horas, con la conducción de Gastón Recondo y Daniel Arcucci , junto a la participación del técnico y mítico exfutbolista Martín Palermo .

Además de ser uno de los dueños del canal de streaming Neura, Fantino trabaja desde hace casi tres años con El Observador de Uruguay , donde conduce el programa Polifonía, que sale por Youtube. Hace tres meses sumó otro programa en tierra charrúa, "Llenos de mística", que se emite una vez por semana, los domingos.

Ante la llegada del Mundial, el dueño de El Observador Uruguay, Gabriel Hochbaum , le ofreció a Fantino tener una mayor participación, cubriendo diversas alternativas de la competencia, como ser los partidos que jueguen las selecciones de Uruguay y Argentina, además de involucrarse cotidianamente en el análisis del Mundial. Y eso lo llevó a levantar su espacio en Carnaval, donde el clima ya no era el que se había imaginado un año atrás, cuando decidió apostar por ese proyecto.

Redactor de la sección Política

Fuente: Clarín