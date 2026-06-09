Ataron a un hombre a una silla luego de negarse a pagar dos pasteles

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Un hombre fue encontrado atado a una silla de plástico en el centro de Maracajú, en el estado brasileño de Mato Grosso do Sul, luego de ser acusado de consumir alimentos en dos comercios y retirarse sin pagar.

Según informó la Policía Militar, el sospechoso había comido dos pasteles en un local comercial y abandonó el lugar sin abonar la cuenta. Durante la búsqueda, los agentes descubrieron que también habría consumido otros dos pasteles en un segundo establecimiento, donde nuevamente intentó irse sin pagar.

Antes de la llegada de la policía, varias personas lo retuvieron y lo ataron a una silla sobre la vereda. Posteriormente fue trasladado a una dependencia policial, donde debieron colocarle esposas debido a su comportamiento agresivo.

La causa fue registrada como estafa vinculada al consumo de alimentos sin pago, una figura contemplada en el Código Penal brasileño. Tras realizarse las actuaciones correspondientes, el hombre recuperó la libertad.