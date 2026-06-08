Se hicieron pasar por operarios y robaron cables de una cámara subterránea

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Tres hombres fueron detenidos en las últimas horas acusados de robar cableado de una empresa de telecomunicaciones en barrio Obrero, en la ciudad de Córdoba. Los aprehendidos tienen 30, 31 y 44 años.

El procedimiento se realizó en la intersección de José G. Blanco y Ángel Ávalos, donde los sospechosos fueron sorprendidos mientras fingían ser operarios que trabajaban en una cámara subterránea.

El operativo comenzó cuando efectivos policiales realizaban patrullajes preventivos por el sector y observaron a varios sujetos manipulando cables en la cámara subterránea. Ante la situación, los uniformados decidieron identifica Durante el procedimiento, los efectivos secuestraron una camioneta Renault Kangoo, teléfonos celulares, herramientas de corte, una escalera, cascos, prendas de vestir y otros elementos vinculados a la investigación. Los tres detenidos quedaron a disposición de la Justicia junto con todo lo incautado.rlos y verificar qué tarea estaban realizando.

Tras las consultas correspondientes, un responsable de la empresa confirmó que los hombres no pertenecían a la firma ni estaban autorizados para trabajar en el lugar. Luego, los policías constataron que dentro de la cámara habían sido cortados tres cables de 900 pares.