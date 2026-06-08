Investigan la muerte de una beba de 10 meses por sospecha de abuso sexual

NACIONALES









Una bebé de 10 meses murió el sábado en una Unidad de Pronto Atención (UPA) de la ciudad de Salvador, en Brasil, y las autoridades investigan si fue víctima de abuso sexual.





El caso es investigado por la Delegación Especializada de Represión de Delitos contra Niños y Adolescentes (DERCCA), que abrió una causa por presunto abuso sexual de una persona vulnerable.





Según informó la Policía Militar, la menor ingresó en grave estado a una unidad de salud ubicada en el barrio Santo Inácio. Pese a los esfuerzos realizados por el personal médico para estabilizarla y reanimarla, la niña falleció poco después.





La Policía Civil comenzó a tomar declaraciones a testigos y a realizar diversas diligencias para esclarecer las circunstancias que rodearon la muerte de la menor.





Las autoridades identificaron a los responsables de la niña, quienes fueron puestos a disposición de la Policía Civil para la adopción de las medidas legales correspondientes.





Hasta el momento, el cuerpo permanecía en el Instituto Médico Legal Nina Rodrigues de Salvador, donde se realizarán pericias para determinar las causas exactas del fallecimiento.





Por su parte, la Secretaría Municipal de Salud expresó su pesar por lo ocurrido y señaló que colaborará con las investigaciones que llevan adelante las autoridades competentes.