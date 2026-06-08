Mar del Plata: discutían en la calle, lo empujaron hacia atrás y lo atropelló un auto

Un joven fue atropellado en Mar del Plata en medio de una discusión en plena calle, cuando uno de los involucrados en la pelea lo empujó hacia atrás y un auto que pasaba por el lugar lo atropelló .

El episodio se registró a la salida de los boliches en Playa Grande, uno de los puntos con mayor movimiento nocturno de la ciudad. Allí, un grupo de jóvenes protagonizaba un altercado en la vía pública que fue escalando hasta derivar en una agresión física.

Según una versión de los hechos reflejada por la web local 0223 , la víctima había intervenido en una situación previa que involucraba a un cuidacoches y a otro joven. Todo se habría iniciado cuando el hombre en situación de calle le pidió un cigarrillo, a lo que accedió, pero minutos después otra persona comenzó a increparlo.

En ese contexto, el joven intentó mediar para frenar la discusión , pero la tensión no bajó. Según los testimonios, el agresor reaccionó con mayor violencia y comenzó a exigirle disculpas sin que existiera un motivo claro.

El cruce se volvió cada vez más intenso hasta que el atacante se acercó a la víctima y, tras un intercambio cara a cara, le dio un golpe. Como consecuencia de ese impacto, el chico atacado perdió estabilidad y fue desplazado hacia atrás justo en el momento en que un Peugeot 308 circulaba por la calle Victoria Ocampo. El vehículo lo embistió, haciendo que su cuerpo golpeara contra el parabrisas antes de caer a un costado.

La secuencia quedó registrada en un video que se difundió rápidamente, donde se observa cómo se desencadenó la agresión y el posterior atropello. Antes del empujón, el agresor le habría dicho: “Ahora me pedís perdón” , según se escucha en la grabación.

Pese a la violencia del impacto, el joven logró reincorporarse pocos segundos después. De todas maneras, fue trasladado al Hospital Privado de Comunidad, donde se le realizaron estudios para evaluar posibles lesiones.

Los médicos indicaron que no presentaba heridas de gravedad y que recibió el alta , por lo que se retiró por sus propios medios.

El caso es investigado por la UFI N° 4, a cargo de la fiscal Costanza Mandagarán, que imputó al presunto agresor por el delito de lesiones dolosas.

Fuente: Clarín