Santoro visitó "Hidroponia Madariaga" y destacó su expansión comercial

MADARIAGA





El intendente, Esteban Santoro, junto al secretario de Producción, Javier Volpatti, realizaron una recorrida por las instalaciones de la empresa Hidroponia Madariaga, radicada en el Parque Industrial Planificado. El encuentro permitió observar el constante crecimiento y la consolidación productiva que viene registrando la firma.





Durante la visita, los responsables del emprendimiento mostraron en detalle el proceso actual de producción y compartieron el panorama de su red de comercialización. Actualmente, la empresa abastece a diversas verdulerías de la ciudad y extendió su presencia a la Costa Atlántica, incluso explicaron que gracias a las gestiones realizadas por el municipio, se encuentran articulando los últimos detalles para comenzar a proveer sus productos a Carrefour.





Por otra parte, los productores indicaron que se encuentran implementando un nuevo método de cultivo denominado floating (raíz flotante). Esta incorporación tecnológica tiene como objetivo evaluar el rendimiento del sistema y analizar las ventajas competitivas que pueda ofrecer en comparación con la metodología de producción que utilizan habitualmente.





Con este tipo de iniciativas, el Parque Industrial Planificado continúa consolidándose como un polo de innovación y desarrollo para las empresas de la región.