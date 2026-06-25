MADARIAGA: Se realizó la entrega de certificados a los 50 egresados del curso de camareros

MADARIAGA

Luego de completar una intensa capacitación de ocho encuentros, las dos comisiones del curso recibieron sus diplomas en un acto que contó con la presencia de autoridades municipales.





Tanto el intendente como el director del área felicitaron a los egresados por su compromiso y destacaron el valor de la capacitación continua en el contexto actual.





"Hacer la diferencia a la hora de buscar trabajo depende de cómo nos preparamos. Es fundamental que aprovechen estas herramientas de formación gratuita que ofrece el municipio", expresaron.





Por otro lado y debido al éxito y a la alta demanda que tiene este oficio en la región, adelantaron que habrá una nueva capacitación en agosto. En este sentido indicaron que las fechas exactas de cursada y los detalles de inscripción, se darán a conocer más adelante a través de las redes sociales y los canales oficiales de comunicación del municipio.