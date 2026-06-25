MADARIAGA: ingresaron al patio de una vivienda y se llevaron un casco de moto

MADARIAGA

Un vecino de General Madariaga denunció haber sido víctima de un hecho de inseguridad ocurrido durante la noche del martes, cuando una persona ingresó al patio de su vivienda y sustrajo un casco de motocicleta.





La víctima fue Ciro Albarengo, quien relató públicamente que el delincuente accedió a su propiedad ubicada en la zona de Perú y Cuba y se llevó el elemento sin ser advertido.





Según expresó, el hecho le generó una profunda sensación de impotencia al observar cómo desconocidos pueden ingresar a una propiedad privada y cometer un ilícito con total impunidad. Tras lo sucedido, realizó la correspondiente denuncia penal y destacó la atención recibida por parte del personal de la Fiscalía.





De acuerdo con lo relatado, el elemento sustraído fue un casco de moto que se encontraba dentro del patio de la vivienda. El caso quedó denunciado y se espera que la investigación permita identificar al autor del hecho.