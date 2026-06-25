Senado: el oficialismo dejó sin quorum la sesión para evitar la interpelación de Adorni

En un nuevo capítulo de la novela que tiene a Manuel Adorni como protagonista principal, la sesión del Senado que estaba prevista para este jueves fracasó por falta de quorum ante la llamativa coincidencia del oficialismo y del kirchnerismo en negarse a habilitar el debate en el que se iba a discutir una eventual interpelación del jefe de Gabinete.

La actitud de ambos bloques, supuestamente antagonistas, fue deliberada. Mientras los libertarios permanecieron parados junto a sus bancas la media hora de rigor que establece el reglamento antes de levantar una sesión por falta de quorum , los peronistas dejaron transcurrir el tiempo refugiados en el Salón Eva Perón.

Al momento de caerse la sesión, había unos 40 senadores en el recinto, tres más que el quorum reglamentario : 20 de la Libertad Avanza, 9 de la UCR, 2 de Pro y 9 de bloques menores (peronistas díscolos de Córdoba, Corrientes y Jujuy, y provinciales de Salta, Santa Cruz, Neuquén y Misiones).

“Si ellos tenían un proyecto de interpelación y no dan quorum ; entonces, ¿por qué nosotros vamos a someternos a que se pasen dos horas los corruptos más grandes de la historia denunciando corrupción?”, argumentó la jefa de la bancada oficialista, Patricia Bullrich (Capital) en la puerta misma del recinto una vez levantada la reunión.

Casi al mismo tiempo, pero del otro lado del edificio, el presidente del interbloque kirchnerista, José Mayans (Formosa), encabezaba una conferencia de prensa en la que acusó al oficialismo por el fracaso de la sesión por haber cambiado las reglas de juego al intentar complicar las mayorías necesarias para habilitar el debate de la interpelación de Adorni.

Lo concreto es que al peronismo le conviene la postergación del tema . Mientras el Senado no defina la situación, el caso Adorni sigue en la agenda mediática con fuerte costo político para el presidente Javier Milei y su hermana Karina Milei , únicos soportes políticos que le quedan al jefe de Gabinete.

De hecho, el debate sobre la comparecencia del funcionario ante la Cámara alta tendrá un nuevo capítulo la semana próxima.

Minutos antes de la hora a la que estaba convocada la sesión, se conoció la convocatoria a la Comisión de Asuntos Constitucionales para que el miércoles próximo trate los proyectos que reclaman la interpelación del jefe de Gabinete.

Esta noticia sirvió, en parte, para desactivar la sesión, ya que todos los sectores políticos la vieron como una salida ventajosa al brete en que se podría convertir la sesión que estaban a punto de protagonizar.

La fallida sesión implicó, también, una nueva postergación del polémico proyecto de ley de inviolabilidad de la propiedad privada. En el oficialismo se consolaron argumentando que los números para poder aprobarlo “estaban muy justos” y que tampoco es un tema de extrema urgencia para el Gobierno.

El momento en el que el presidente provisional del Senado, el libertario Bartolomé Abdala (San Luis), levantó la sesión, apenas un minutos después de le media hora reglamentaria, también, significó una alivio para la oposición dialoguista que, en su mayoría, se había sentado en sus bancas a la espera del inicio del debate.

Es que la postergación del debate les quitó el peso de encima de quedar protegiendo a Adorni. Al respecto, fuentes legislativas confirmaron a este diario que en las últimas horas había sido incesante el desfile de senadores de la oposición dialoguista reclamándole a sus colegas del oficialismo que el Gobierno le ponga un final a la permanencia de Adorni en el gabinete.

Algunos dialoguista reaccionaron con estupor y bronca ante la situación “Este es un pacto entre delincuentes”, le dijo a LA NACION un legislador, denunciando un pacto de connivencia entre libertarios y kirchneristas.

La convocatoria a la Comisión de Asuntos Constitucionales, que conduce el libertario Agustín Coto (Tierra del Fuego), se conoció minutos antes de la hora para la que estaba previsto el inicio de la sesión del Senado. La cita será el 1 de julio a las 15 para tratar los proyectos de resolución presentados por el kirchnerismo y el Pro.

La convocatoria a discutir el tema en comisión fue la nueva oferta de Bullrich para ofrendarle a la Casa Rosada la posibilidad de esquivar por una semana más la interpelación del jefe de Gabinete.

Anoche, poco antes de la votación del Súper RIGI en la Cámara de Diputados se hizo presente en uno de los palcos que dan al recinto la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei , la principal defensora de Adorni puertas adentro del Gobierno. Cuando la divisaron, los legisladores de La Libertad Avanza comenzaron a cantar: “Adorni no se va, Adorni no se va” . Ella sonrió y festejó la ocurrencia.

La frustrada sesión del Senado iba a convertirse en una pulseada en torno a cuál debía ser la mayoría que se requiere para habilitar el debate de la comparecencia del jefe de Gabinete ante la Cámara alta.

Las posturas estaban divididas entre quienes reclaman una mayoría agravada de dos tercios y los que sostienen que alcanza con mayoría absoluta , que en el caso del Senado son 37 votos afirmativos.

El oficialismo sostenía la postura de que se necesitará el apoyo de los dos tercios de los presentes para permitir el tratamiento sobre tablas del tema, ya que los proyectos que impulsan la interpelación no tienen dictamen de comisión.

Fue el acuerdo que selló el martes la jefa de la bancada oficialista, Patricia Bullrich (Capital), con los jefes de las bancadas de la UCR, Eduardo Vischi (Corrientes), y de fuerzas provinciales y bloques menores, como Carlos Espínola (Corrientes-Provincias Unidas), la peronista crítica Flavia Royón (Salta), que responde al gobernador Gustavo Sáenz , y Carlos Arce , del bloque Encuentro Misionero.

El kirchnerismo, por su parte, exigirá que se cumpla con lo acordado el miércoles de la semana pasada, cuando en reunión de jefes de bloque se convocó a sesión este jueves y se estableció que, al tratarse de una moción basada en una cláusula constitucional operativa, alcanzaba con la mayoría absoluta que establece la carta magna para aprobar la interpelación del ministro coordinador.

En las últimas había comenzado a a hacer mella en los bloques dialoguiostas la presión social ante la posibilidad de quedar protegiendo a un funcionario que mintió cuando dijo en la Cámara de Diputados que no había omitido información en su declaración jurada.

Así, el jefe del bloque de Pro, Martín Goerling (Misiones), impulsó el tratamiento de un proyecto de resolución que presentó este miércoles y que pide la interpelación de Adorni para el 2 de julio y desafió al resto de los bloques a que apoyen su iniciativa.

“Desde el Pro vamos a hacer lo que dijimos desde el primer día respecto a la interpelación de Adorni. Mañana no habrá lugar para los grises: en el tablero se verá qué senador está a favor y quién en contra”, declaró Goerling desde la cuenta de X del bloque que preside.

El texto quedó incluido en la convocatoria a la comisión de Asuntos Constitucionales de la semana próxima, junto a la iniciativa presentada hace ya diez días por el kirchnerismo.

Además del Pro y el kirchnerismo, se estima que al menos una media docena de senadores de la UCR estarían dispuestos a permitir que Adorni tenga que dar explicaciones ante el Senado la próxima semana. A ellos se sumaría la cordobesa Alejandra Vigo , que ya pidió de manera pública la remoción del jefe de Gabinete.

Las endebles explicaciones del funcionario abren una brecha incluso al interior de la bancada del oficialismo . Por lo pronto, es muy factible que Luis Juez (Córdoba) y Francisco Paoltroni (Formosa) prefieran ausentarse para no quedar a contramano de la orden bajada por Karina Milei de defender a Adorni contra viento y marea.

Un caso similar es el de Bullrich. La jefa de la bancada oficialista tomó la bandera de la crítica a Adorni, exigiéndole que explique con claridad su patrimonio, pero en las últimas horas parece haber entrado en vereda y adoptado el criterio de la Casa Rosada.

No obstante, no hay que olvidar que la senadora ya supo tomar distancia de las órdenes de Karina Milei al negarse a votar en contra, se abstuvo, del pliego de María Verónica Michelli, la candidata a jueza vetada por Javier Milei por ser cuñada de un

Fuente: La Nación