Santoro supervisó los trabajos en las inmediaciones de las 70 Viviendas

MADARIAGA





El intendente, Carlos Esteban Santoro, acompañado por el secretario, Blas Guevara, recorrió la obra de saneamiento integral que el municipio está ejecutando en el canal de la calle Dominicana, en el tramo de dos cuadras que se extienden hasta Macedo.





Durante la visita, las autoridades inspeccionaron el avance de las tareas que se realizan con maquinaria y personal municipal, las cuales resultan fundamentales para garantizar el correcto escurrimiento del agua al tratarse de una arteria clave para el desagüe de toda esa zona en donde próximamente se instalarán 70 familias madariaguenses.





Con respecto a las obras de infraestructura faltantes que darán por finalizado el plan de viviendas, el municipio confirmó que recibió, recientemente, el adelanto financiero por un monto de $ 52.700.000.





Dicho dinero llegó luego de que la Secretaría de Obras y Servicios Públicos enviara al Ministerio de Hábitat de la Provincia, los contratos firmados con las empresas que se harán cargo de la ejecución de la red de agua, red de cloacas y cordón cuneta (ALFA) y la red de energía eléctrica – baja tensión - (COEMA).