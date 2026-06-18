Extienden las funciones de “Scary Movie 6” y regresa “Nada entre los dos” al cine de Madariaga

MADARIAGA





La Casa de la Cultura de General Madariaga renovó su cartelera para los próximos días con la continuidad de la comedia de terror “Scary Movie 6” y el regreso de la comedia romántica “Nada entre los dos”, dos propuestas destinadas a diferentes públicos que podrán disfrutarse durante la próxima semana.





Debido a la buena respuesta del público, se decidió extender las proyecciones de “Scary Movie 6”, la nueva entrega de la popular saga que parodia las películas de terror más exitosas de las últimas décadas. La película podrá verse el jueves 18, domingo 21 y miércoles 24 de junio a las 19 horas, con una duración de 95 minutos y clasificación para mayores de 18 años. El valor de la entrada es de 6.000 pesos.





La sexta entrega reúne nuevamente a varios de los personajes más emblemáticos de la franquicia y vuelve a burlarse de remakes, secuelas, precuelas, historias de origen y las producciones de terror más populares de los últimos años, manteniendo el característico humor irreverente que convirtió a la saga en un fenómeno internacional.





Por otra parte, vuelve a la pantalla de la Casa de la Cultura “Nada entre los dos”, una comedia romántica apta para todo público que tendrá funciones el domingo 21 y miércoles 24 de junio a las 21 horas. La película tiene una duración de 90 minutos y las entradas cuestan 2.800 pesos, mientras que los jubilados abonarán 1.400 pesos.





La historia sigue a Guillermo y Mechi, dos personas que se conocen durante una reunión laboral en un resort del Caribe. Ambos atraviesan crisis personales y matrimoniales que los llevan a replantearse sus vidas. A partir de un encuentro inesperado en la playa, comienzan a construir una relación especial mientras enfrentan cambios profundos en sus respectivos caminos.





Las funciones se desarrollarán en la Casa de la Cultura de General Madariaga, que continúa ofreciendo distintas propuestas cinematográficas para vecinos y visitantes durante el mes de junio.