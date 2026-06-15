Salieron a pescar pejerreyes y desaparecieron: Prefectura busca intensamente a cinco hombres en el Río de la Plata

La Prefectura Naval Argentina (PNA) busca intensamente una embarcación con cinco hombres a bordo que salieron a pescar pejerreyes y no regresaron . Aunque los pescadores contaban con elementos de seguridad y orientación, nada se sabe de ellos desde el domingo por la mañana, cuando partieron desde la costanera de Hudson.

Los primeros en dar aviso a las autoridades fueron los empleados del Camping Hudson, desde donde había salido la embarcación "Chamigo-Ho" en la que viajaban los pescadores. Según informó el personal del predio en esa comunicación, el domingo por la noche el barco en el que viajaban los cinco hombres no había regresado a puerto y los vehículos de sus ocupantes seguían estacionados en el lugar en el que los habían dejado antes de embarcar.

Tras el aviso, personal de la Prefectura Naval Argentina inició un intenso un intenso operativo de búsqueda para localizar a una embarcación.

Según se supo, el viaje de los cinco pescadores tenía por destino la franja costera del Río de la Plata , en donde planeaban realizar actividades de pesca deportiva de pejerrey. Se sabe que todos los ocupantes de la embarcación eran hombres mayores de edad y que varios de ellos contaban con amplia experiencia en navegación . Además, se indicó que contaban con elementos de seguridad a bordo del barco, entre ellos chalecos salvavidas, bengalas, radio VHF y sistema GPS.

En el marco de las tareas de búsqueda, Prefectura desplegó un bote semirrígido, una aeronave y puso en funcionamiento medios terrestres para rastrillar la zona costera y la franja del Río de la Plata comprendida entre el Puerto de Buenos Aires y la ciudad de La Plata.

Las autoridades intentaron además comunicarse en forma telefónica y por radiofrecuencia VHF con los tripulantes, pero no obtuvieron respuestas.

Paralelamente, familiares de los pescadores realizaron la denuncia ante la comisaria jurisdiccional, lo que dio lugar a la intervención de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio N° 4 Descentralizada de Berazategui, a cargo de la Dra. Silvia Noemí Borrone que investiga la causa.

Fuente: Clarín