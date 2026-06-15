Bélgica vs Egipto, por el Mundial 2026: resultado, goles y cómo quedó el Grupo G

Bélgica y Egipto empataron hoy 1-1 en Seattle por la primera fecha del Grupo G del Mundial 2026.

Emam Ashour convirtió para Egipto en la etapa inicial con un latigazo desde la puerta del área e igualó Mohamed Handy , en contra, luego de un centro para Romelu Lukaku.

En la próxima fecha, Bélgica jugará el domingo ante Irán y Egipto se las verá ese mismo día con Nueva Zelanda.

El domingo 21 de junio, Bélgica jugará con Irán, en Los Ángeles, y Egipto se medirá con Nueva Zelanda, en Vancouver.

Los Faraones estuvieron cerca, pero no pudieron mantener la victoria y hacer historia, ya que nunca ganaron un partido en un Mundial. Esta es su cuarta participación luego de jugar en 1934, 1990 y 2018.

LLEGÓ EL EMPATE DE BÉLGICA Romelu Lukaku entró y en la primera que tuvo forzó el error de Mohamed Hany, que convirtió en contra el 1-1. #MundialEnDSPORTS #FIFAWorldCup pic.twitter.com/gEyySV7FrP

¡ERA UN GOLAZO DE BÉLGICA! Tremendo tiro libre de Kevin de Bruyne que pegó en el palo y le negó el empate ante Egipto. #MundialEnDSPORTS #FIFAWorldCup pic.twitter.com/omrPVHOMje

Los Faraones aprovecharon las falencias defensivas de los europeos, estuvieron más rápidos y con un golazo de Ashour rompieron el cero para pasar al frente en el marcador. Bélgica propuso con sus figuras, pero le faltó ajustar la puntería y tener mayores sociedades en ofensiva para romper el muro egipcio.

¡COURTOIS LE NEGÓ EL 2-0 A EGIPTO! Mostafa Ziko sacó un potente remate, pero el arquero de Bélgica evitó el segundo del partido. #MundialEnDSPORTS #FIFAWorldCup pic.twitter.com/FRq6Ic5xPp

EGIPTO ROMPIÓ EL ARCO DE BÉLGICA PARA ABRIR EL MARCADOR Emam Ashour remató con potencia para poner el 1-0 para los Faraones. ¿A cuántos kilómetros habrá viajado ese balón? #MundialEnDSPORTS #FIFAWorldCup pic.twitter.com/KHCfm99Yys

Los Faraones presentarán a Mostafa Shobeir; Mohamed Handy, Yasser Ibrahim, Hamdy Fathy, Ahmed Fatouh; Mohanad Lasheen, Marwan Ateya, Emam Ashour; Mohamed Salah, Omar Marmoush y Mostafa Ziko.

Pharaohs Starting XI for Egypt’s first match at the 2026 World Cup 📋🇪🇬 #egyptnt #FIFAWORLDCUP pic.twitter.com/FjxuOnY7Wd

Los Diablos Rojos jugarán con Thibaut Courtois; Thomas Meunier, Brandon Mechele, Nathan Ngoy, Timothy Castagne; Amadou Onana, Youri Tielemans; Leandro Trossard, Kevin De Bruyne; Jeremy Doku; Charles De Ketelaere.

Roadmap for tonight. 📋 #SelectedByPwC #BELEGY pic.twitter.com/HLJcxKun90

Matchday minus one.👀 pic.twitter.com/SD3WYHcdUe

Redactor de Último Momento y portadista web.

Fuente: Clarín