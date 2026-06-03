Sacan a estudiantes y profesores de la Casa Argentina en París: ellos denuncian que fue por participar de los actos del 24 de marzo

Trece estudiantes de másteres, doctorados, posgrados y músicos argentinos fueron expulsados de la Maison Argentine en París por su director, el polémico abogado franco-argentino Santiago Muzio , esta semana. Deben retirarse el 30 de junio próximo.

Los expulsados denuncian que la decisión se relaciona con su participación activa en las celebraciones del Día de la Memoria el pasado 24 de marzo. Ellos reclamaron la aparición de la placa por los desaparecidos de la dictadura , que el director sacó de la entrada de esta mansión de 75 habitaciones, donación del millonario Otto Bemberg a la Argentina, que hoy administra la Subsecretaría de Educación y el ministerio de Sandra Pettovello en la Cité Universitaire de París.

En una larga carta dirigida a las autoridades argentinas, a la ministra argentina de Capital Humano, Sandra Pettovello , a la Cité Universitaire en París, y al embajador argentino Ian Sielecki , los expulsados, exresidentes y exautoridades de la Maison piden "la renuncia" del director Santiago Muzio o "su remoción", una "auditoría integral" sobre la gestión actual de la residencia, sus finanzas y sus obras, para confirmar si fueron autorizadas.

La casa puede alojar a 75 estudiantes y, tras las expulsiones, solo quedarán 30 . También demandan la reincorporación de los expulsados y el criterio que se utilizó para desalojarlos. Invitan a la comunidad a firmar la adhesión a la carta sobre la situación de la Casa Argentina en París.

Muzio es amigo y aliado ideológico del presidente Javier Milei , quien lo llama "mi representante" en París. Vinculado al partido de derecha Vox en España, este abogado con lazos en Mendoza y un estudio en Lyon, se mudó a la casa oficial de la Cité con su amplia familia . Es letrado de la política integrista Marion Marechal Le Pen, la nieta del fundador del Frente Nacional y socio en su «escuela» de formación, el ISSEP. Participó en el "Encuentro Regional del Foro de Madrid", la reunión internacional de la derecha radicalizada que se celebró en Buenos Aires el año pasado.

Como la Cité Universitarie ya mantuvo un enfrentamiento con su director, que se niega a firmar la carta de valores del lugar o alentar el brassage (mezcla) con las otras casas de diferentes países construidas allí, que alojan a otros estudiantes, inmediatamente los echados fueron alojados por la misma Cité en sus propias habitaciones . Otras casas han roto vínculos con la Casa Argentina.

El caso se ha convertido en una seria incomodidad educativa y diplomática para la relación franco-argentina. El director milita en la Casa por causas de la derecha extrema que defiende, como su batalla contra la eutanasia. También lo cuestionan por alquilar los salones del Estado argentino a los que no tienen acceso libremente los residentes. Y los alumnos y profesores denuncia que bajo su gestión ha iniciado obras que no cuentan con la autorización de la Cité ni de la Municipalidad de París, ni están a cargo de un arquitecto elegido por concurso.

Muzio se negó a firmar el texto de defensa de valores de la Cité, "que respetan el humanismo, la igualdad, la no discriminación de origen, de lengua, de fortuna, de género y orientación sexual".

"La atmósfera es de paranoia colectiva, de miedo. Cualquier reclamo para él son ideas marxistas. No escucha a nadie ni da explicaciones . La casa está cerrada a la Cité y a sus ideas de integración. Funciona como un comité ultra. Los estudiantes, que han sido seleccionados por el Ministerio de Educación argentino, temen ser echados. Todos están haciendo doctorados o másteres y no tienen otro lugar donde vivir", cuenta un estudiante que pide el anonimato.

Detalle: aunque la Cité respeta la laicidad a la francesa, el director de la Casa Argentina colocó la imagen de la Virgen de Luján en la Casa Argentina.

Diarios locales y de Argentina, como Clarín, han reflejado lo que viene pasando en la Casa desde la llegada de su nuevo director.

La placa que recuerda a los 30.000 desaparecidos en la entrada de la Maison, fundada por Otto Bemberg y donada al país en 1928, fue misteriosamente retirada. Nadie sabe dónde está . La Cité colocó una en su homenaje en sus instalaciones, donde se celebró el Día de la Memoria. El director estaba con Milei y Orbán en Hungría el día de la celebración.

El doctor Muzio, que se niega a atender a la prensa, ha transformado un edificio del Estado argentino en un comité de difusión de ideas vinculadas a la derecha extrema, a Vox de España, a los derechistas alemanes y al integrismo religioso lepenista. Un seminario contra la eutanasia fue su última actividad esta semana.

El doctor Salvador Calanni, vicepresidente del Comité de Residentes, llegó a la Casa Argentina en septiembre del año pasado. "En realidad no estudio. Soy investigador, vine a hacer un posdoctorado. Me doctoré en Argentina el año pasado y vine a hacer una investigación postdoctoral. Trabajo en neurociencias, investigo cómo se transforma la información en la red digital. Lo estoy haciendo en la Sorbonne Université , en un instituto que se llama Instituto de la Visión", contó a Clarín tras su desalojo.

Calanni aplicó para permanecer en la casa, como hay que hacer cada 30 de junio, cuando se inicia el ciclo de verano en Francia. "Soy residente de la Casa Argentina, que es una casa que, además de estudiantes, también tiene investigadores y artistas. Apliqué para la extensión de verano porque yo tengo un contrato de dos años acá . Entonces necesitaba seguir quedándome después de que se termine la convocatoria el 30 de junio. Me fue negado. Quedé afuera de esa convocatoria", explicó.

El director habló de que haría "una orden de mérito" para ser seleccionados en la casa porque iba a haber menos lugares. Iban a hacer obras.

El doctor Calanni afirma que presentó todos los papeles que le exigían, aunque ya había sido nominado por la Subsecretaría de Educación en Buenos Aires.

"Supuestamente el orden de mérito iba a tener en cuenta la excelencia académica y cuánto tiempo llevabas en la casa. Presenté mis logros académicos de este año. Gané un par de becas, tengo un buen rendimiento académico y, aun así, quedé afuera. Mandé un mail pidiéndole que haga público el orden de mérito, lo cual me parece que le corresponde. Porque como funcionario público tiene que dar explicaciones por las decisiones que toma, y me citó a su oficina", relató.

«Soy una persona muy ordenada. Le terminé diciendo que me parecía que lo que estaba haciendo estaba mal. Le dije que pensaba que no existe el orden de mérito y que su decisión era arbitraria. Me dijo que si quería pensar eso, podía pensarlo. Yo creo que la razón por la que me dejó afuera es porque participé de la organización del evento que hicimos el 24 de marzo en la universidad, en la Casa Alemana. Lo hicimos ahí porque él no nos permitió hacerlo en la Casa Argentina. También manifesté mi repudio por la remoción de la placa y di una entrevista en un medio público, donde di mi nombre y apellido", relató el doctor Calanni a Clarín.

Dafne Publice llegó a París a estudiar violín en un conservatorio en el 2023. Vino desde La Matanza, en un programa especial para estudiar música en Francia.

"Durante la última convocatoria, él directamente, en una reunión cara a cara, me dijo que, como yo ya llevaba dos años en la casa, la única opción que daba era que yo fuera de brassage . Que directamente hiciera una carta de motivación aplicando a las casas que consideraban brassage . Él dijo, enfrente de muchas personas, en una reunión que los que no estábamos en la casa era por éramos indeseables políticamente".

—Yo empecé el violín porque hay un Plan Nacional de Orquestas Infantil-Juveniles para barrios carenciados, que da clases gratis y que da el instrumento también gratis. En base a eso, yo tuve mis primeras clases. El proyecto empezó en los 90. Yo me uní en 2007, cuando tenía 6 años. Yo tengo una situación familiar muy complicada. Entonces adopté a los maestros como mis padres. En base a eso nunca más solté el violín. Fue la razón por la que salí de la pobreza.

—Sí, mi mamá tiene cáncer. Ahora está trabajando porque, si no, la echan por la licencia. Mi papá me abandonó cuando yo tenía 6 años. Para mí nunca fue una opción volver a la Argentina, porque soy una carga económica para mi familia. Con los trabajos de niñera, de mesera y de música, yo estoy mucho mejor y puedo enviar algo. Si bien para nosotros es nada, para ellos es todo. Estoy acá porque lo más injusto es que mis compañeros se queden sin un lugar de un mes a otro.

Arquitecta, egresada de la Universidad de La Plata y cursando un máster en diseño de espacios en una escuela nacional superior de arte en París, Nicolina Porcelli es la voz de los residentes.

"Estoy en un máster en el que yo apliqué por mi cuenta desde Argentina con mis capacidades, con mi currículum y con mi porfolio. No tengo ningún tipo de beca económica. Incluso vine en 2023 por primera vez a París, a la ciudad universitaria, a la Casa Argentina. Fue la primera vez que me hospedé. En un intercambio promovido por el taller Cuetorruga-Morano de la Facultad de Arquitectura de La Plata. Era simplemente la inscripción a la facultad durante un semestre. En ese año estuve desde septiembre de 2023 hasta fines de la convocatoria de verano, septiembre de 2024", contó.

"Yo también fui electa este año como presidenta del Comité de Residentes, junto a mis compañeros, que también son parte del Comité. El Comité de Residentes es una cosa obligatoria dentro de la Cité. Como presidenta del Comité de Residentes he firmado la carta de valores, que era mi deber. Un acto en el que yo me presenté sin el director, porque él no se presentó".

—¿Y te echó a vos también, Nicolina?

—Y a mí me echó. Hace tres semanas nosotros recibimos un mail de que, ante la poca capacidad de habitaciones que iba a haber en la casa, se iba a armar un orden de mérito y se solicitaban documentos justificantes para los cuales podíamos entrar. Entre ellos estaba la última duración de la estadía de la casa, calificaciones, lo cual ya es medio extraño porque no todos los residentes de la casa son estudiantes.

«A mí me pareció muy extraño. La solicitud de documentos no era la misma que se suele pedir. Esto de que pida calificaciones, dando por sentado que todos los residentes están haciendo un máster o algo así... Hay artistas, hay músicos, hay deportistas. La Casa Argentina recibe a toda esta gente, a investigadores. Hay gente que tuvo que salir a ver cómo armar su documento, cómo pedirlo a la facultad para ver qué presentar. Porque no eran documentos típicos que se piden, no era una atestación de algo. No pidió la atestación de escolaridad: pidió calificaciones», dijo.

El director alquila las instalaciones de la Casa Argentina. En la casa hay dos salones: uno que era para conferencias y charlas y otro que era antiguamente para el uso de los residentes. Tenía una placa en la puerta que decía "Salón de Residentes". Placa que ya no está desde hace un año y que ahora él llama "Salón de Honor". Le quitó la palabra "Residentes" al salón y a los residentes la posibilidad de usarlo. Si quieren usarlo, los residentes tienen que reservar con tiempo, contar con su aprobación y con una caución de 50 euros.

Sin respuesta de Carlos Horacio Torrendell, el secretario de Educación de quien depende la casa, quién sí habló fue una fuente oficial del Ministerio de Capital Humano.

"Lo único que tenemos para decir es que en todos los casos se trata de residentes cuyos compromisos finalizaron el 30 de junio y que no fueron renovados en el marco del proceso habitual de reducción de cupo s para esta época del año. Sin que ello implique incumplimiento alguno por parte de la institución", señalaron desde el Ministerio a Clarín.

No es la opinión de los residentes. "Es mentira que es un proceso habitual de reducción de cupos. Y lo que denunciamos es un sesgo en esta reducción. Porque a los otros residentes también se les termina el contrato el 30 de junio. Pero solo nos dejaron afuera a los del comité o a los que se quejaron por lo de la placa", dijeron las autoridades del Comité de Residentes.

Periodista,

Fuente: Clarín