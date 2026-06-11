Rosario: le dispararon siete veces en un intento de robo, cubrió a su hermana y sobrevivió de milagro

Un joven de 33 años sobrevivió de milagro a un violento intento de asalto ocurrido en Rosario , Santa Fe. Durante el ataque, el hombre, que trabajaba como remisero, intentó proteger a su hermana de los disparos y terminó recibiendo varios impactos . Actualmente continúa con su recuperación.

El hecho ocurrió el pasado 4 de junio en la intersección de avenida Pellegrini y Brasil, donde Claudio Paniagua se encontraba junto a su hermana esperando concretar la venta de unos teléfonos celulares. En ese momento, un hombre se acercó por detrás y les exigió que entregaran los dispositivos. Durante el episodio, el delincuente extrajo una pistola calibre 9 milímetros y comenzó a disparar.

“Lo que hice en el momento del primer disparo fue tratar de cubrir a mi hermana porque estaba al lado mío sentada . Yo sabía que si los impactos me pegaban a mí, tranquilamente traspasaban y le pegaban a ella”, relató la víctima.

Tras efectuar los disparos, el atacante escapó sin lograr concretar el robo. Afortunadamente, una mujer que circulaba por la zona en motocicleta decidió trasladar de urgencia a Paniagua al Policlínico San Martín.

Allí fue atendido y, debido a la gravedad de las heridas, derivado al Hospital de Emergencias Clemente Álvarez (HECA), donde permaneció internado y fue sometido a una intervención quirúrgica.

Paniagua sufrió múltiples lesiones: recibió siete impactos de arma de fuego en el rostro, el cuello y el tórax , además de una lesión vascular cervical y una contusión pulmonar. Sin embargo, evolucionó favorablemente y recibió el alta médica apenas tres días después de la balacera.

En declaraciones a R3, el joven estimó que en una o dos semanas estará completamente recuperado. Durante la entrevista también agradeció a la mujer que lo asistió en un momento clave: “Justo pasó, vio la situación y me dijo ‘vamos, vamos que te llevo’. Y eso fue lo mejor porque no teníamos otras opciones. Si esperábamos la ambulancia, quizás moría desangrado. Quizás no llegaba a ningún lado”.

Según informaron medios locales, la Policía de Investigaciones (PDI) de Santa Fe detuvo en las últimas horas a un sospechoso vinculado al ataque. Se trata de un joven de 18 años, detenido durante un allanamiento realizado en una vivienda ubicada sobre calle Cochabamba al 7200.

Identificado como Uriel F., está acusado de haber participado en el ataque a balazos contra Paniagua y cuenta con varios antecedentes. En diciembre del año pasado ya había sido detenido junto a una menor de edad en el marco de una denuncia por amenazas con armas de fuego contra vecinos de la zona. En aquel procedimiento, los efectivos secuestraron un arma.

Además, en marzo de 2025 fue nuevamente aprehendido durante otro operativo realizado en el mismo sector de la ciudad y se le incautó una pistola calibre .22. La vivienda allanada en las últimas horas ya había sido objeto de procedimientos previos vinculados a una investigación por microtráfico de estupefacientes.

Del operativo participaron efectivos de la Unidad de Violencia Altamente Lesiva (UVAL) de la PDI Región II, con la colaboración de grupos tácticos de la Unidad Regional II.

El sospechoso quedó a disposición de la Fiscalía interviniente, a cargo de Marianela Vigo.

Fuente: Infobae