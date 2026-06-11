Medallista paralímpico necesita $20 millones para una compleja operación: pide donaciones y también vende sus caballos, ponchos y cuchillos

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Rodrigo Romero, medallista paralímpico argentino y referente del deporte adaptado, atraviesa un complejo problema de salud y lanzó una campaña solidaria para reunir $20 millones que le permitan afrontar una nueva intervención quirúrgica y cubrir los gastos médicos derivados de una prolongada internación.





El deportista, que obtuvo la medalla de bronce en los Juegos Paralímpicos de París y cuya historia de vida estuvo fuertemente ligada a Mar del Plata, permanece internado en un sanatorio privado desde el 2 de junio. Sin embargo, su situación médica ya requería cuidados especiales, ya que se encontraba bajo internación domiciliaria desde antes del 25 de mayo.





A través de un video difundido en redes sociales, Romero explicó que fue sometido a una cirugía en el riñón derecho para extraer dos cálculos. Según detalló, los médicos lograron intervenir el primero de ellos, que era el responsable de obstruir el conducto entre el riñón y la vejiga. Sin embargo, el segundo cálculo no pudo ser removido por completo debido a que se alcanzó el tiempo máximo de trabajo considerado seguro por los especialistas, por lo que el procedimiento debió interrumpirse antes de finalizar.





Como consecuencia de la intervención, el atleta quedó con una nefrostomía, un sistema de drenaje que permite la eliminación de orina, sangre y restos de cálculos. Además, confirmó que deberá someterse a una nueva operación para completar el tratamiento.





La situación se complicó aún más luego de que contrajera un virus durante su recuperación, lo que obligó a extender su internación y elevó considerablemente los costos médicos. “La cuenta ha incrementado muchísimo y para afrontar la próxima operación, para poder pagar todo, necesito reunir 20 millones de pesos”, expresó.





Con el objetivo de obtener recursos, Romero decidió poner a la venta cuatro caballos de jineteada, además de ponchos y cuchillos. Paralelamente, habilitó una cuenta para recibir colaboraciones económicas mediante el alias COBRA.CARDO.DUCHA, a nombre de Rodrigo Romero.





“Si pueden compartir el video o pueden brindarme una mano con lo que uno pueda, me ayudaría muchísimo”, señaló el deportista en su mensaje, que comenzó a viralizarse gracias al apoyo de familiares, amigos y personas vinculadas al deporte adaptado, quienes buscan acompañarlo mientras enfrenta este difícil momento de salud.