Revés para Barrionuevo: la Justicia y el Gobierno desconocen su conducción y hay temor por una intervención del gremio

En una decisión que complica el liderazgo de Luis Barrionuevo al frente del sindicato gastronómico y activó la inquietud interna sobre una eventual intervención del gremio, la Justicia laboral rechazó otorgar el reconocimiento a las autoridades de la organización electas en diciembre pasado, comicios que habilitaron la reelección del histórico gremialista en la conducción de Unión de Trabajadores del Turismo, Hoteleros y Gastronómicos de la República Argentina (UTHGRA).

Un reciente fallo del juez nacional del Trabajo Julio Grisolía desestimó el recurso de amparo presentado por la conducción gastronómica de Barrionuevo, con lo que validó la postura del Gobierno que previamente había rechazado otorgar la certificación de autoridades del gremio argumentando irregularidades en el proceso electoral interno. Incluso, en las últimas horas trascendió una nueva resolución de la Secretaría de Trabajo, que encabeza Julio Cordero, que volvió a negar el reconocimiento pretendido por Barrionuevo.

Ambas decisiones suponen un importante revés para el histórico dirigente, ya que la certificación de autoridades constituye un instrumento clave para llevar adelante las discusiones paritarias de la actividad y ahora, tras l a reforma laboral promovida por el gobierno de Javier Milei , para renegociar la modernización del convenio colectivo de los gastronómicos a partir del fin de la denominada ultraactividad .

A esa preocupación se suma, además, el temor de que el conflictivo proceso interno derive en un escenario similar al desenlace que activó la intervención en el poderoso gremio de la UOM en medio de una profunda crisis institucional. En ese caso, también la Justicia laboral desconoció la elección interna en la que Abel Furlán obtuvo su reelección en medio de denuncias de irregularidades por parte de la oposición interna en varias seccionales, y nominó a Alberto Biglieri como interventor del sindicato.

Puertas adentro de gastronómicos alertan ahora sobre los efectos de una demora indefinida en el reconocimiento de las autoridades del gremio que termine impulsando la designación de una intervención. "Si no se resuelve rápido, vamos camino a repetir lo que pasa en la UOM", apuntó un referente del gremio. Ante la consulta de Clarín, cerca de Barrionuevo minimizaron el fallo del juez Grisolía que afecta puntualmente al propio dirigente, apuntaron que existe otro pronunciamiento de la sala VI de la Cámara de Apelaciones del Trabajo que reconoce el mandato de otros dos miembros de la conducción electa y desliza cierta " animosidad " de las autoridades laborales contra la cúpula del sindicato gastronómico. "Hay una clara intencionalidad detrás de esto", dijeron en el entorno del gremialista.

Las complicaciones que sacuden al gremio gastronómico son consecuencia directa de la histórica disputa que Barrionuevo mantiene con su ex cuñado, Dante Camaño , titular de la seccional porteña de la UTHGRA, la más numerosa del sindicato. Justamente la intervención de la Secretaría de Trabajo en el conflicto y su decisión de no otorgar la certificación de autoridades del gremio se produjo tras una presentación efectuada por Camaño, que denunció que la lista que impulsaba su sector (Lista Gris Naranja) fue excluida de manera irregular de las elecciones internas realizadas en diciembre pasado, por lo que reclamó la nulidad de los comicios que consagraron la nueva reelección de Barrionuevo, quien lleva más de cuarenta años al frente del sindicato.

A la par, los ex cuñados también mantienen un duro enfrentamiento por los millonarios fondos que recauda el gremio a partir de los aportes de los afiliados. Fue así que en julio pasado Camaño denunció penalmente a Barrionuevo por administración fraudulenta y asociación ilícita a raíz del vaciamiento de las cuentas bancarias de la delegación porteña de gastronómicos. Según la acusación, se detectaron faltantes de más de 60 millones de dólares de esas cuentas durante el período en que la seccional estuvo administrada por un interventor designado por el líder gastronómico.

En medio de esa pelea, las complicaciones también sacuden al funcionamiento de la obra social del gremio . Luego de decenas de denuncias de afiliados, en la justicia porteña se inició una investigación para determinar a los responsables de un supuesto hackeo masivo en los servidores de la obra social , situación que generó durante semanas la interrupción de todos los servicios de la prestadora de salud de gastronómicos.

A raíz de esa investigación, según supo este diario, el Cuerpo de Investigación Judicial (CIJ) de la Ciudad de Buenos Aires realizó un procedimiento en la sede central de UTHGRA nacional en el que detectó una serie de vulnerabilidades y deficiencias estructurales en materia de seguridad informática que, de acuerdo con las observaciones técnicas, se habrían mantenido durante un período estimado de entre seis y siete años.

Editora de la sección Política

Fuente: Clarín