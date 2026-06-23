Asesinaron a balazos a un adolescente cuando iba al colegio frente a su padre: “Dijeron no murió y volvieron a disparar”

Un adolescente de 17 años fue asesinado a balazos este martes cuando iba con su padre rumbo a la escuela y fueron sorprendidos por dos motochorros que le dispararon tres veces por la espalda y huyeron cuando recién empezaba a salir el sol en la localidad de San Francisco Solano, en el sur del Gran Buenos Aires.

La víctima fue identificada por fuentes policiales como Lautaro Fabrizio Lionel Servín , quien cayó herido y convulsionó en la calle Rivadavia casi Perón por el ataque a balazos, tras lo cual fue trasladado de urgencia a un hospital, donde poco después de ingresar falleció.

Marcelo Servín, su padre, contó que tras el imprevisto asalto, los tiros y la caída al piso de su hijo llegó a escuchar que los atacantes " dijeron ‘no murió’ y volvieron a disparar”.

El hombre iba con su hijo pasadas las 7:30 de este martes por la calle Rivadavia y El Benteveo cuando se les acercan a gran velocidad dos motos, en las que iban tres hombres con armas de fuego que los amenazaron para robarles. Una de las motos, según lo que pudo describir el hombre, era de tipo enduro color rojo y blanco.

Los motochorros atacaron al padre y su hijo cuando intentaban robarles y comenzaron a disparar directamente contra el menor de edad que iba al colegio, tras lo cual escaparon a toda velocidad con sus motos.

El adolescente se desvaneció en medio de la calle por las heridas, sufrió algunas convulsiones y fue trasladado de urgencia en el auto de un vecino al hospital Oñativia , ubicado en el pasaje San Juan, donde los médicos de guardia constataron las heridas e iniciaron las actuaciones de emergencia pero el menor de edad sufrió un paro cardíaco y murió.

Uno de los hermanos de Lautaro contó este mediodía al noticiero de Eltrece que el chico "estaba llegando al colegio, acá a la vuelta , como todos los días”, cuando fue asesinado en medio de un intento de asalto.

Pero, señaló: "¿Qué le iban a sacar, el celular? No tenía plata, no tenía nada. El padre tampoco". Y, sobre los atacantes, fue contundente y dijo que " son unas ratas apestosas que lo mataron por nada ”.

En medio del caos, un vecino identificado como Walter Miguel Fernández, efectivo de la Prefectura Naval, salió de su casa con su arma reglamentaria, se identificó y efectuó un disparo al aire para intentar frenar a los agresores, aunque no pudo precisar si logró herir a alguno.

Otro vecino, contó que escuchó una frenada y vio cómo los delincuentes atacaban a la víctima. “Escuché que uno gritó ‘matalo, matalo’ y después varias detonaciones”, relató.

La policía llegó rápidamente al lugar y preservó la escena del crimen. Se incautó el arma del prefecto para peritajes y se encontró una vaina servida en la calle.

En la investigación del caso actuaban la comisaría 31 de la Policía Bonaerense y la Fiscalía de Instrucción 4 de Almirante Brown, que abrió un expediente con la carátula de "homicidio". Se ordenó la recolección de testimonios, el relevamiento de cámaras de seguridad y la intervención de la Policía Científica.

El fiscal Sergio Schafer también se presentó en el hospital y en la comisaría para supervisar la investigación. La DDI trabaja para identificar y detener a los autores del brutal ataque.

Fuente: Clarín