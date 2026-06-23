Al final, Adorni no irá al Senado el 2 de julio a dar su informe: “No tiene sentido exponerlo”, justificó Bullrich

En la previa de la convocatoria a una sesión en el Senado, con un temario impuesto por el oficialismo pero en la que oposición buscará discutir la interpelación y eventual remoción de Manuel Adorni, el Gobierno decidió cancelar la visita del jefe de Gabinete para dar el informe de gestión que estaba previsto para el 2 de julio.

“ Nadie quiere reconocerlo como jefe de Gabinete y no tiene sentido exponerlo a ocho horas de palos permanentes” , confirmó Patricia Bullrich, jefa del bloque de La Libertad Avanza, al salir de una reunión con senadores aliados en el segundo piso del Palacio y antes de ingresar al despacho de la vicepresidenta Victoria Villarruel, para el encuentro de labor parlamentaria.

Pese a ciertas dudas en el oficialismo sobre abrir el recinto este jueves para tratar el proyecto de inviolabilidad de la propiedad privada y otros temas de interés del Gobierno, la intención de La Libertad Avanza será sesionar y bloquear el plan de la oposición dura para incluir la moción de censura a Adorni, el funcionario investigado por presunto enriquecimiento ilícito, con el argumento de que harán falta los dos tercios de los votos porque la iniciativa no tiene dictamen de comisión.

Se trata de una doble marcha atrás del oficialismo , porque por un lado el propio Adorni había anunciado que concretaría el 2 de julio su postergada exposición ante el Senado -nunca asistió a esa Cámara- para descomprimir la presión de los bloques aliados , y a su vez La Libertad Avanza había aceptado la semana pasada que la interpelación al jefe de Gabinete se tratara con mayoría especial (37 votos) y sin la exigencia de los dos tercios.

La decisión de evitar exponer a Adorni nuevamente motivó el cambio de planes, en coincidencia con el propósito del Gobierno de generar un cambio en la comunicación a partir de la designación de Adrian Ravier como vocero y Fabián Fernández como Secretario del área. Bullrich le propuso a Karina Milei desandar la hoja de ruta que estaba programada, y la secretaria general de la presidencia dio el visto bueno.

En el Gobierno, sin embargo, negaron que hubiera un acuerdo con la jefa del bloque de senadores para dar de baja la visita. "Adorni no canceló el informe, él está a disposición para dar el informe. Lo que no vamos a hacer es prestarnos al juego para se convierta en una interpelación" , transmitieron desde la Casa Rosada, mientras en el Congreso fuentes del oficialismo ratificaban que el jefe de Gabinete únicamente irá al recinto de la Cámara alta si la oposición consigue aprobar el proyecto para interpelarlo y motorizar una eventual moción de censura, es decir la remoción del cargo.

Como fundamento para exigir los votos de 48 senadores (en caso de que estén los 72 presentes) y no de 37 en el oficialismo apelaron al antecedente del cruce entre Guillermo Francos y la fueguina Cristina López, que pidió una moción de censura para el ex funcionario y fue derivada a la comisión de Asuntos Constitucionales.

Redactor de la sección Política

Fuente: Clarín