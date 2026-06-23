La reacción de Shakira cuando la enfocaron con su hijo durante el partido de Argentina vs Austria

La presencia de Shakira en las tribunas del estadio de Dallas no pasó desapercibida. Mientras miles de hinchas seguían atentos el partido entre la Argentina y Austria por el Mundial 2026 , las cámaras de la transmisión oficial encontraron a una espectadora de lujo : la artista colombiana, acompañada por sus hijos Milan y Sasha.

La cantante observaba el encuentro desde uno de los palcos cuando apareció en las pantallas del estadio y en la transmisión televisiva. Al advertir que estaba siendo enfocada, sonrió con naturalidad y saludó brevemente , una reacción que rápidamente comenzó a circular en las redes sociales.

Sentada entre sus hijos, Shakira siguió con atención el desarrollo del encuentro. Con un look relajado y el cabello suelto , compartió una imagen familiar que contrastó con las multitudinarias postales de las tribunas repletas de hinchas argentinos.

La artista estuvo especialmente cerca de Milan , quien también siguió cada jugada del partido. La escena captada por las cámaras mostró a la familia disfrutando del espectáculo deportivo desde las gradas, lejos de los escenarios que habitualmente tienen a la cantante como protagonista.

La aparición llamó la atención porque Shakira mantiene desde hace años una estrecha relación con el universo futbolístico . Su nombre quedó asociado a la historia de los Mundiales tras interpretar canciones que marcaron distintas ediciones del torneo, convirtiéndose en una de las artistas más reconocidas en ese ámbito.

La presencia de la cantante coincidió con una jornada inolvidable para la selección argentina y para Lionel Messi . El equipo dirigido por Lionel Scaloni se impuso por 2 a 0 ante Austria con un doblete del capitán argentino .

El primer gol llegó después de que Messi tuviera revancha tras fallar un penal, mientras que el segundo terminó de sellar la victoria albiceleste. Con esos tantos, el rosarino alcanzó los 17 goles en Copas del Mundo y se convirtió en el máximo goleador de la historia del torneo , sumando un nuevo récord a una carrera repleta de hitos.

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Fuente: La Nación