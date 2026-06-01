Retiran por cuestiones de seguridad una estatua gigante de Messi que había generado polémica en la India

CALCUTA.- Una gigantesca estatua del astro argentino Lionel Messi en India fue retirada este lunes después de que se constatara que se balanceaba peligrosamente como consecuencia del viento , informaron las autoridades.

Se utilizaron grúas hidráulicas y cuerdas para desmantelar la escultura de 21 metros en Calcuta, capital del estado de Bengala Occidental, antes de ser trasladada en un camión.

“La estatua fue retirada el lunes por la tarde después de que los vecinos se quejaran de que se balanceaba con el viento”, dijo a la AFP el legislador estatal Sharadwat Mukherjee.

Este responsable señaló que la estatua se guardará en un almacén del gobierno mientras las autoridades deciden una nueva ubicación.

La estatua dorada, que representa al astro argentino e ídolo del Inter Miami, de 38 años, levantando el trofeo de la Copa del Mundo, fue inaugurada en diciembre durante la estancia de Messi en el gigante asiático.

La estatua ha sido objeto de polémica en un contexto de cambios políticos en Bengala Occidental, donde el mes pasado el Partido Bharatiya Janata (BJP) del primer ministro Narendra Modi, de perfil nacionalista hindú, arrasó en las elecciones, derrotando al opositor Congreso Trinamool (TMC).

La estatua fue encargada supuestamente por la ex jefa de gobierno y líder del TMC, Mamata Banerjee, y criticada por el nuevo ministro de Deportes del BJP, Nisith Pramanik, quien la calificó de “antiestética”.

India, una nación de .400 millones de habitantes, es una potencia en críquet, pero no tiene peso en la escena internacional del fútbol y ocupa el puesto 142 en la clasificación de la FIFA.

El fútbol, sin embargo, es el segundo deporte favorito del país , según una investigación reciente de la empresa de datos Nielsen.

La esperada gira de Lionel Messi por la India había comenzado de manera accidentada el sábado 13 de diciembre del año pasado, cuando fanáticos enojados lanzaron botellas y destrozaron varias partes del estadio después de que muchos de ellos no pudieran ver más que unos minutos a su ídolo, quien se retiró de manera anticipada a raíz de la desorganización. Los espectadores denunciaron una estafa por parte de la organización del evento, cuyo jefe fue detenido por la policía.

De viaje en el país asiático durante tres días, el jugador de 38 años, idolatrado en India, fue recibido a lo grande a su llegada al estadio de Bengala Occidental, por fanáticos exultantes que coreaban su nombre. Messi develó entonces la estatua de 21 metros que lo representaba levantando la Copa del Mundo.

Según Times of India , muchos de los que tenían entradas para el evento en el estadio Salt Lake de Calcuta contaron que no lograron ver a Messi, ni en persona ni en las pantallas gigantes del estadio, a pesar de haber esperado durante horas.

Según los medios locales, el campeón del mundo dio la vuelta al campo saludando a la multitud y luego abandonó inmediatamente el estadio, pese a que estaba previsto que jugara unos minutos. La ira de algunos aficionados, muchos de los cuales habían pagado más de US$100 , estalló entonces. Arrancaron asientos y los lanzaron al césped, así como botellas de agua. Algunos invadieron el terreno de juego.

La ministra principal de Bengala Occidental, Mamata Banerjee, se disculpó con el astro del fútbol argentino por la “mala gestión” del acto.

En un mensaje en redes sociales, Banerjee se mostró “profundamente consternada y conmocionada por la mala gestión presenciada hoy en el estadio Salt Lake”, donde también se disculpó con los hinchas que esperaban más después de haber pagado por entrar.

Messi, feliz con el amor recibido en India; luego llegaría el descontrol

En su oportunidad, Banerjee anunció la formación de un comité para “realizar una investigación detallada sobre el incidente , establecer responsabilidades y recomendar medidas para evitar que se repita en el futuro”.

“Ver a Messi era un sueño . Pero no tuve la oportunidad de verlo debido a la desorganización en el estadio”, lamentó ante la AFP un empresario de 37 años, Nabin Chatterjee . “Vine con mi hijo para ver a Messi, no a políticos”, dijo con enojo Ajay Shah , citado por la agencia de prensa india PTI. Según sostuvo, mientras que él no pudo ver a la estrella, policías y militares encargados de su seguridad “se hacían selfis” con el jugador.

Fuente: La Nación