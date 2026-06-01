El Gobierno celebró el triunfo de De la Espriella en Colombia y se entusiasma con tener otro aliado en la región

El presidente Javier Milei permaneció ayer en la quinta de Olivos, “atento”, según sus colaboradores, a la jornada electoral en Colombia, que terminó con el triunfo parcial del candidato ultraderechista Abelardo de la Espriella , con serias chances de ser el próximo presidente en el balotaje del 21 de este mes.

El rápido tuit presidencial de felicitación, emitido por el Presidente antes de las 22, ejemplificó la satisfacción del Gobierno, que ya se entusiasma con tener desde agosto próximo otro aliado ideológico y político en la región. De la Espriella tiene a Milei como uno de sus referentes, y comparte posturas internacionales centrales como su alineamiento sin fisuras con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump , y el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu .

“Este resultado refleja el anhelo de libertad y progreso del pueblo colombiano, y una voluntad expresa de decirle basta al fracasado modelo socialista que tanto daño le ha hecho a nuestra región, y a Colombia en especial, en los últimos 4 años”, escribió el Presidente, en una frase con doble lectura. Por un lado, un respaldo concreto a De la Espriella, y por otro, un dardo hacia el presidente saliente Gustavo Petro , con quien tuvo choques y desencuentros aún desde antes de llegar a la Casa Rosada.

“De repetirse este resultado en segunda vuelta, no tengo dudas que Colombia va a ingresar nuevamente al concierto de las Naciones Libres, y retomará un rumbo orientado a la defensa de la vida, la libertad y la propiedad”, agregó el Presidente, sin esconder su favoritismo por el candidato de la derecha, quien entre otras promesas de campaña aseguró que, al igual que Trump y Milei, de ser electo trasladará su embajada en Tel Aviv hacia Jerusalén.

El Presidente, que participó esta mañana del primer plenario de la Alianza Internacional para la Memoria del Holocausto (IHRA), realizado en el Hotel Sheraton, tiene cifradas esperanzas en sumar a Colombia como aliado regional. “De la Espriella va a ser un aliado más. Y Javier lo re banca”, expresaron cerca del Presidente, dando por descontado que De la Espriella derrotará en la segunda vuelta al oficialista Iván Cepeda , que obtuvo el 40,9 por ciento de los votos, casi tres puntos por debajo del candidato ganador. Desde la Casa Rosada recordaron el viaje de Milei, en aquel momento diputado nacional, a Colombia, en el que “conoció a muchos dirigentes” del espectro derechista. Corría junio de 2022, y Milei expresaba su apoyo al candidato Rodolfo Hernández , finalmente derortado por Petro.

Con la asunción de José Antonio Kast en Chile, Milei sumó un aliado más a los que ya tenía en Sudamérica: el ecuatoriano Daniel Noboa , el paraguayo Santiago Peña , el boliviano Rodrigo Paz y el presidente provisional peruano José María Balcázar Zelada , quien reemplazó en febrero a José Jeri . En la Casa Rosada y la Cancillería miran con especial atención el calendario electoral en Brasil, que en octubre decidirá la continuidad del izquierdista Luiz Inácio Lula da Silva , o Flavio Bolsonaro , hijo del ex presidente Jair Bolsonaro y cercano al presidente libertario.

En las jornadas previas a la elección, la presencia de miembros del oficialismo en Bogotá se redujo a la diputada nacional Laura Rodríguez Machado , miembro del bloque libertario y parte de la mesa chica de la senadora Patricia Bullrich , como parte del grupo de observadores internacionales que incluyó al exembajador radical Marcelo Stubrin , el diputado socialista Pablo Farías , el ex director nacional electoral Alejandro Tullio , y los peronistas Victoria Donda, Sol Magno y Gabriel Fuks , entre otros.

Desde la delegación argentina salieron críticas al presidente Petro por desconocer anoche los resultados electorales. “Petro eligió terminar mal su mandato, este país tiene instituciones. El proceso fue impecable, ejemplar y sin incidentes. El Presidente le hizo un daño a la democracia y un gran favor a De La Espriella”, dijo a LA NACION Stubrin, desde la capital colombiana. “Todo se hizo de manera transparente”, agregó Rodríguez Machado, quien evitó dar opiniones políticas por haber sido parte de una misión internacional, aunque sostuvo que “quienes tienen que reconocer los resultados son los partidos políticos”.

Desde el kirchnerismo, que apostaba por el triunfo de Cepeda, al menos en la primera vuelta, sostuvieron que “el resultado no está sentenciado” y que el candidato de Petro aún tiene chances de revertir su derrota dentro de tres semanas.

Fuente: La Nación