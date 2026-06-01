Pronóstico del SMN: cómo será el inicio del invierno en la Argentina, con temperaturas altas y más lluvias

Se espera que este invierno sea especialmente cálido y húmedo en casi toda la Argentina . Esa es la principal conclusión del último pronóstico trimestral del Servicio Meteorológico Nacional (SMN). Si bien se trata de probabilidades y no de certezas absolutas, desde el organismo vienen advirtiendo este escenario desde hace más de tres meses . Tanto el final del otoño como gran parte del invierno presentan altas chances de registrar valores por encima de lo normal .

El diagnóstico indica una mayor probabilidad de lluvias que de temperaturas elevadas . En términos concretos, se espera que toda la provincia de Buenos Aires, además de La Pampa, Misiones, Corrientes y sectores de Mendoza, Formosa, Chaco y Santa Fe, registren precipitaciones superiores a lo habitual , con probabilidades que superan el 50%. A excepción de Tierra del Fuego y parte de Santa Cruz , en el resto de la Patagonia también se prevé más lluvia de lo normal, aunque con menor intensidad.

Para el AMBA y el resto de la provincia de Buenos Aires, esto implica que las precipitaciones podrían superar los 120 milímetros en el trimestre . El informe aclara que este dato no contempla la intensidad de los eventos: es decir, que haya más lluvia no implica necesariamente tormentas más fuertes ni, en consecuencia, mayores inundaciones. Solo indica un mayor volumen acumulado.

De acuerdo con el documento, las provincias del NOA y Cuyo atraviesan su estación seca . Si bien el informe no marca anomalías puntuales en esas regiones, distintos estudios detectaron una tendencia sostenida a la baja de las precipitaciones en los últimos 15 años, un fenómeno que los especialistas denominan “megasequía”. Justamente en esa zona se proyectan las mayores anomalías térmicas del país, con temperaturas por encima de lo normal.

En el mapa del SMN, gran parte del territorio aparece con tonos rojos, asociados a temperaturas más altas. Esta señal se intensifica hacia la región afectada por la megasequía y se va disipando de forma gradual hacia otras zonas. Entre l as provincias con mayor probabilidad de anomalías térmicas se incluyen sectores de Salta, Formosa, Chaco, Santiago del Estero, Corrientes, Misiones, Santa Fe, Córdoba, La Pampa, San Luis, Mendoza, San Juan y parte de la provincia de Buenos Aires. El resto del país, incluido el AMBA, presenta una probabilidad de hasta el 45% de registrar temperaturas superiores a lo habitual.

En gran parte de la provincia de Buenos Aires, el SMN emitió una alerta naranja por tormentas, lo que implica la posibilidad de fenómenos que pueden poner en riesgo a la población. Por eso, recomiendan seguir las indicaciones de las autoridades locales. En tanto, en sectores de Córdoba, Santa Fe, La Pampa, Santa Cruz y Tierra del Fuego rige una alerta amarilla, que puede causar daños menores e interrupciones en la vida cotidiana.

Siguen las nieblas en gran parte de Bs As y el litoral, donde el cielo esta cubierto y las temperaturas no suben sin sol. Esta zona tiene ahora entre 7 y 13 °C. Pero en los lugares donde se despejó, como Bahía Blanca, la temperatura supera los 17 °C. pic.twitter.com/6kIJ8wctGB

El pronóstico para la ciudad de Buenos Aires indica que hoy, 1 de junio, el cielo estará cubierto y no se esperan lluvias. Según el SMN, la probabilidad de precipitaciones se mantendrá baja durante toda la semana, aunque eso no implica jornadas despejadas: hasta el domingo se prevén cielos mayormente nublados.

En cuanto a las temperaturas, no se espera que las máximas superen los 20 °C ni que las mínimas bajen de los 10 °C. Un viento leve del este persistirá durante la semana y mantendrá una sensación térmica fresca. En el norte de la provincia de Buenos Aires, Santa Fe y Entre Ríos rige además una alerta por niebla, que tenderá a disiparse hacia el final del día.

Fuente: La Nación