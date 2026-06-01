Juan Manuel Cerúndolo vs. Matteo Berrettini, por los octavos de final de Roland Garros

Juan Manuel Cerúndolo se mide ante el italiano Matteo Berrettini, por los octavos de final de Roland Garros, en la cancha Suzanne Lenglen, con transmisión enn vivo de ESPN. El argentino se convirtió en la sensación del torneo al eliminar al N° 1 del mundo Jannik Sinner, víctima de distintas dolencias físicas, y en el partido siguiente derrotó al español Martín Landaluce, una de las promesas con mayor proyección del circuito actual.

En el comienzo del primer set, Cerúndolo complicó el saque de su rival, en un game que duró 9 minutos. Finalmente, Berrettini pudo sostener su servicio e incluso quebró en el game siguiente, frente a las malas decisiones del argentino cuando decidió subir a la red. A continuación, rápidamente, el italiano volvió a conservar su saque y se colocó 3-0.

Número 56 de la clasificación mundial, pocos imaginaban en esta instancia al zurdo porteño, que hasta ahora solo había alcanzado en los torneos del Grand Slam la segunda ronda en el Abierto de Estados Unidos de 2023 y en Roland Garros el año pasado. ahora, afronta al el primer choque entre ambos jugadores.

Por el momento, Juanma, de 24 años, ya ha igualado el mejor resultado de su hermano Francisco, de 27, el mejor tenista sudamericano del ranking ATP (26º), que llegó a los octavos de final en Roland Garros en dos ocasiones (2023 y 2024) y en el Abierto de Australia de principios de esta temporada.

“Es un orgullo muy grande porque sé todo lo que luchó y por todo lo que pasó“, dijo su hermano mayor esta semana, admitiendo que ha estado dándole consejos en los últimos días. El propio Francisco Cerúndolo fue eliminado por sorpresa el sábado por el estadounidense Zachary Svadja (85º) en cinco sets, en una tercera ronda en la que también cayeron los otros argentinos que habían accedido a ella, Francisco Comesaña, Thiago Agustín Tirante y Solana Sierra, por lo que Juanma Cerúndolo será la última carta argentina en los cuadros de singles del open parisino.

Su gran impacto del jueves, al remontar dos sets en contra para imponerse a un Sinner que colapsó bajo el sol en una sofocante tarde, sumado a otras eliminaciones sorprendentes en la parte superior del cuadro, le brinda ahora al pequeño de los Cerúndolo una grandísima oportunidad de seguir escribiendo su propia historia en el polvo de ladrillo francés.

Su rival de este lunes será Berrettini, un tenista italiano de 30 años que llegó a ser número 6 del mundo y subcampeón de Wimbledon, pero que actualmente está fuera del Top 100 mundial (105º). Lastrado por las lesiones, el tenista romano perdió terreno en el tour, pero se ha reencontrado con las victorias y con muy buenos desempeños en este Roland Garros, en el que eliminó a Marton Fucsovics, al francés Artur Rinderknech, y al igual de Juanma, también tuvo su batalla el sábado ante Francisco Comesaña, al que superó en el tie-break del quinto set por 15-13, después de 5 horas y 13 minutos de un pulso tenso y cambiante.

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Fuente: La Nación