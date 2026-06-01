El detalle oculto de la habitación de Messi en el hotel de la selección que ilusiona a todos: creer o reventar

La selección argentina se encuentra en el Origin Hotel de Kansas de cara a lo que serán los próximos amistosos y la Copa del Mundo que comenzará el 11 de junio. Al igual que en Qatar, los jugadores continuaron con ciertas cábalas que trajeron resultados positivos.

Ubicados en este lujoso hotel de los Estados Unidos , la delegación se dividió en parejas y Lionel Messi , como un caso especial, eligió una habitación aparte, solo, como en la anterior cita mundialista. La razón se debe a la ausencia de Sergio “Kun” Aguero , su compañero histórico en los preparativos de cada competencia con la selección.

Ubicado en la habitación 202 , el jugador del Inter Miami quedó marcado por una coincidencia que ilusiona tanto a los jugadores como a los fanáticos. Sucede que al sumar 2+2 el resultado da cuatro y ese dígito sería una forma de vaticinar que la Argentina puede volver a coronarse en el Mundial, sumando así esa cantidad de estrellas.

Para reafirmar más esa teoría, el capitán de la albiceleste utilizó la habitación 201 en Qatar y la suma de 2+1 dio un total de tres , el número de títulos mundialistas que sumó la Asociación del Fútbol Argentino en Medio Oriente. A su vez, en Qatar también durmió solo .

Otra de las coincidencias en la concentración es el tándem Nicolás Otamendi y Rodrigo De Paul , quienes entablaron una gran relación de amistad y, al igual que en Qatar, comparten la habitación pegada a la de Messi, el máximo referente del equipo.

A dos semanas del inicio de la competencia para Argentina, que se medirá en el debut a Argelia en Kansas, tanto cuerpo técnico como jugadores mantienen costumbres, hábitos y maneras que los llevaron a tocar la cima de la Copa del Mundo. Creer o reventar .

Compenetrados con la causa, la selección argentina está en todos los detalles para poder repetir lo conseguido en Qatar. Para ello, se está en cada mínima cuestión para que la planificación sea perfecta.

Uno de los datos que se conoció en las últimas horas fue el número de vuelo que utilizó la delegación argentina para arribar a Kansas. El vuelo AR1978 , de Aerolíneas Argentinas , fue visto con buenos ojos por la referencia numérica al año de la primera conquista mundialista.

Por aquel entonces, la Argentina disputó el Mundial en México, que ahora será una de las sedes del Mundial junto a los Estados Unidos y Canadá .

Con todos los futbolistas a disposición, Lionel Scaloni mentalizará al equipo de cara a lo que será un desafío con un fuerte componente emocional: la última función de Messi .

Arqueros: Emiliano Martínez, Gerónimo Rulli y Juan Musso.

Defensores: Gonzalo Montiel, Nahuel Molina, Lisandro Martínez, Nicolás Otamendi, Leonardo Balerdi, Cristian Romero, Nicolás Tagliafico y Facundo Medina

Mediocampistas: Giovani Lo Celso, Leandro Paredes, Rodrigo De Paul, Exequiel Palacios, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister y Valentín Barco

Delanteros: Lionel Messi, Nicolás González, Giuliano Simeone, Lautaro Martínez, José Manuel López, Julián Álvarez, Thiago Almada y Nico Paz.

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Fuente: La Nación