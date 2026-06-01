Drogado, entró a robar a una casa, lo golpearon y murió en el hospital

Un hombre que en la noche del martes había entrado a robar en una casa de Bella Vista, Corrientes, fue atacado por los vecinos y murió poco después en el Hospital San Salvador. Un cómplice que hacía de “campana” escapó.

Todo comenzó pasadas las 21, cuando una mujer advirtió que una persona había traspuesto el muro perimetral de su propiedad, sobre la calle Buenos Aires -casi avenida Ángel Bruzzo- y llegó hasta el sector de la cocina.

La hija del propietario del lugar envió a sus vecinos un pedido de ayuda al grupo de WhatsApp del barrio. Y comenzó a gritar para alertar a su padre, que en esos momentos se estaba duchando.

Tras un forcejeo dentro de la casa, el ladrón -identificado como Roberto Emanuel Aguirre (35) - intentó volver a trepar el muro para escapar, pero cayó nuevamente al interior y en esos momentos fue rodeado por los vecinos y unos remiseros que tienen su base de operaciones en la zona.

Fueron alrededor de 20 personas las que llegaron al lugar e inmovilizaron al asaltante, que evidenciaba estar bajo los efectos de estupefacientes .

El hombre también habría sufrido una golpiza por parte de las personas que habían acudido al lugar.

Cuando una patrulla de la seccional 1ra. llegó al lugar, trasladó al ladrón al hospital de la ciudad antes de alojarlo en un calabozo a disposición del fiscal Ramón Alfredo Muth.

El hombre no evidenciaba presentar lesiones de gravedad, pero unos diez minutos después de ingresar al centro asistencial los médicos comunicaron su fallecimiento a causa de un paro cardiorrespiratorio .

El fiscal Muth decidió abrir dos investigaciones paralelas: una por el fallido robo en la vivienda; y otra para determinar las causas de la muerte.

El cuerpo fue remitido a la Morgue Judicial de la Ciudad de Corrientes, donde se realizó una autopsia y una serie de estudios para determinar qué sustancias había consumido.

La principal hipótesis es que, en principio, el desenlace trágico estaría relacionado con un excesivo consumo de drogas .

En poder de la Justicia ya estaría también un audio de WhatsApp, donde uno de los protagonistas de la detención del ladrón da una versión diferente.

Según su relato, “ el tipo entró a robar en la casa y ahí sale la guaina (chica) a gritar ” y que el grupo que acudió en su ayuda “lo echaron del muro ” al delincuente que buscaba huir. Y que les costó maniatarlo porque se resistía y tenía mucha fuerza.

El fiscal Muth aseguró que todas las personas que participaron de la detención del hombre están identificadas y varias ya prestaron declaración en la noche del martes, apenas ocurrido el hecho.

Fuente: Clarín