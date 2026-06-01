“No entiendo por qué quedo pegado con todo esto”: el audio de Claudio Barrelier y nuevos hallazgos de los restos de Agostina Vega

Mientras se esperan los primeros resultados de la autopsia del cuerpo de Agostina Vega (14), Clarín accedió a un audio revelador de Claudio Gabriel Barrelier. Ahí el hombre le explica a Gabriel Vega, el papá de Agostina, su versión sobre lo que pasó aquel sábado por la noche cuando se encontró con la adolescente en la esquina de Fraguiero y Juan Del Campillo.

Además, según trascendió, encontraron todas los restos de la víctima.

" No tengo nada que ver, al contrario , yo también estoy dando una mano, estoy ayudando en todo lo que más puedo" , decía con voz firme el ahora único detenido e imputado por el asesinato de la chica de 14 años.

Barrelier intentó manipular y desviar la investigación hasta que salieron los videos de su casa y del auto Ford Ka negro y ya no pudo ocultar más la verdad.

"Ya hablé con Meli, le había explicado todo el tema. Fui y declaré, vinieron a allanarse a mi casa, a la casa de mi vieja, y ahora sale la madre de Meli a escracharme de esa forma", sostuvo.

"No puede ser, no puede ser que me salga a hablar así la madre de mí, ¿me entendés? Y, cuando llego a mi casa, Agostina, como a las 10 y media, me llama por teléfono diciendo que necesitaba un favor, que no sabía dónde era mi casa, que estaba en Fragueiro y Campillo. Llego hasta ahí y faltaba plata para pagar el taxi, le ayudo a pagar y me dice que la madre sabía que venía para que yo la llevara. Si hace el favor, la llevara a la casa del noviecito y yo le dije que no tenía movilidad" , agregó.

El audio termina repitiendo que para él estaba todo arreglado entre Agostina y este " guaso" , como llama al supuesto novio de Agostina. " Cuando veníamos caminando para acá, así como para la puerta de mi casa, frena un auto rojo, que le digo a Melisa se sube y se va. Yo después de ahí no tengo más contacto con ella y no sé más nada. Entonces no entiendo por qué me quedo pegado yo con todo esto ".

Finalmente, Barrelier se termina quebrando el viernes por la noche y reconoce que la chica que ingresa a su casa es Agostina.

Al día siguiente, el cuerpo de la adolescente fue encontrado después de seis días de búsqueda en un descampado del barrio Ampliación Ferreyra, en Córdoba.

De acuerdo a los investigadores, fue desmembrado y hasta este lunes los investigadores continuaron con los rastrillajes en la zona para intentar recuperar todos sus restos. Fuentes judiciales confirmaron a este medio que y a habrían encontrado todas las partes.

Raúl Garzón, el fiscal de la causa, confirmó en conferencia que el crimen ocurrió entre la noche del sábado 23 de mayo y las primeras horas del domingo siguiente. Por el caso está detenido Claudio Barrelier (33), ex novio de Melisa Heredia, la madre de Agostina.

Por ahora es el único acusado del crimen, que habría ocurrido en el garaje de su casa ubicada sobre Juan Del Campillo 878, aunque la fiscalía sospecha que puede haber otras personas involucradas.

Los investigadores creen que Barrelier permaneció varias horas con el cuerpo antes de descartarlo. Por eso, también se busca determinar si hubo maniobras para ocultar el hecho, quién limpió la escena del crimen o incluso si hubo participación de terceros.

De los elementos que forman parte de la causa hasta ahora, los investigadores creen que Barrelier trasladó los restos en un balde de 20 litros y bolsas de consorcio en un Ford Ka negro el lunes a la mañana hacia un área descampada de Ampliación Ferreyra, donde luego lo enterró y quemó basura.

Los videos de las cámaras de seguridad de la zona detectaron el ingreso y la salida del auto del predio entre las 11.45 y las 12.15. Incluso, un vecino donde se concentró la búsqueda informó que un auto de color negro entró a gran velocidad a un sector con basura, dejó algo e inició una fogata.

Además, se confirmó otra evidencia clave . Las pericias de los forenses que examinaron la casa de Barrelier dieron positivo a la prueba de Luminol, incluso en elementos cortantes.

El acusado está detenido e internado en el hospital de la cárcel de Bouwer en Córdoba, ya que los médicos y psicólogos a cargo de preservar su salud detectaron “ideas y pensamientos suicidas”. Por eso está bajo tratamiento y medicación.

Redactora en la sección Sociedad.

Fuente: Clarín