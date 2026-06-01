Rescataron a un dogo en estado de desnutrición en la casa de Claudio Barrelier, donde Agostina Vega habría sido asesinada

Un dogo en estado de desnutrición fue rescatado este fin de semana de la casa de Claudio Barrelier , el principal acusado por el femicidio de Agostina Vega en Córdoba . Se trata de la vivienda donde la adolescente ingresó en la noche del sábado 23 de mayo y donde los investigadores creen que habría sido asesinada .

La recuperación del perro fue anunciada por Hocicos Felices, una asociación civil cordobesa dedicada al rescate, rehabilitación y reinserción de animales en situación de maltrato, abandono y vulnerabilidad extrema.

"Mientras se realizaba la búsqueda de Agostina Vega, un Dogo Argentino hallado en la vivienda vinculada al principal sospechoso conmovió a toda Córdoba. Vecinos y proteccionistas denunciaron el estado en el que se encontraba y nos pidieron ayuda ", detallaron en sus redes sociales, donde subieron imágenes en la que se lo ve muy delgado y con las costillas marcadas.

"Fue evaluado por una veterinaria, quien confirmó un cuadro crítico de desnutrición y abandono . Se le realizó una revisión clínica completa y análisis de sangre para comenzar su recuperación", detallaron y pidieron ayuda para poder afrontar los gastos de su recuperación.

El perro fue rebautizado Agosto en homenaje a Agostina Vega .

En historia posteriores, Hocicos Felices fue subiendo historias para dar cuenta de su recuperación. Si bien en un primer momento tendía a ladrarle e intentar morder a otros perros, con el correr de las horas comenzó a socializar y sumarse a los juegos .

Ante la gran cantidad de consultas que recibieron para adoptarlo, desde la ONG explicaron que aún no se encuentra en estado de adopción.

Según el último informe veterinario, " tiene una condición corporal 1 de 5, está súper desnutrido , dio negativo de parásitos y no está anémico".

Según detallaron en un video subido a Instagram deberá permanecer en la guardería al menos un mes hasta recuperarse .

"Queremos dejarlo tranquilo un tiempo, son muchos cambios. Darle tiempo a que se relaje, que mejore, que suba de peso y que podamos ver si se lleva bien con otros perros y niños. Conocer su temperamento y saber cómo es", aclararon.

Finalmente anunciaron que van a subir un formulario para adoptarlo , pero pidieron paciencia hasta que se encuentre en estado adecuado para poder convivir en un entorno familiar.

Fuente: Clarín