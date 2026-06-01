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Rescataron a un dogo en estado de desnutrición en la casa de Claudio Barrelier, donde Agostina Vega habría sido asesinada

Redacción CNM junio 01, 2026

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Un dogo en estado de desnutrición fue rescatado este fin de semana de la casa de Claudio Barrelier , el principal acusado por el femicidio de Agostina Vega en Córdoba . Se trata de la vivienda donde la adolescente ingresó en la noche del sábado 23 de mayo y donde los investigadores creen que habría sido asesinada .

La recuperación del perro fue anunciada por Hocicos Felices, una asociación civil cordobesa dedicada al rescate, rehabilitación y reinserción de animales en situación de maltrato, abandono y vulnerabilidad extrema.

"Mientras se realizaba la búsqueda de Agostina Vega, un Dogo Argentino hallado en la vivienda vinculada al principal sospechoso conmovió a toda Córdoba. Vecinos y proteccionistas denunciaron el estado en el que se encontraba y nos pidieron ayuda ", detallaron en sus redes sociales, donde subieron imágenes en la que se lo ve muy delgado y con las costillas marcadas.

"Fue evaluado por una veterinaria, quien confirmó un cuadro crítico de desnutrición y abandono . Se le realizó una revisión clínica completa y análisis de sangre para comenzar su recuperación", detallaron y pidieron ayuda para poder afrontar los gastos de su recuperación.

El perro fue rebautizado Agosto en homenaje a Agostina Vega .

En historia posteriores, Hocicos Felices fue subiendo historias para dar cuenta de su recuperación. Si bien en un primer momento tendía a ladrarle e intentar morder a otros perros, con el correr de las horas comenzó a socializar y sumarse a los juegos .

Ante la gran cantidad de consultas que recibieron para adoptarlo, desde la ONG explicaron que aún no se encuentra en estado de adopción.

Según el último informe veterinario, " tiene una condición corporal 1 de 5, está súper desnutrido , dio negativo de parásitos y no está anémico".

Según detallaron en un video subido a Instagram deberá permanecer en la guardería al menos un mes hasta recuperarse .

"Queremos dejarlo tranquilo un tiempo, son muchos cambios. Darle tiempo a que se relaje, que mejore, que suba de peso y que podamos ver si se lleva bien con otros perros y niños. Conocer su temperamento y saber cómo es", aclararon.

Finalmente anunciaron que van a subir un formulario para adoptarlo , pero pidieron paciencia hasta que se encuentre en estado adecuado para poder convivir en un entorno familiar.

Fuente: Clarín


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